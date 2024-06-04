Нарушения при строительстве поликлиник по ГЧП нашел Госстройнадзор в Новосибирске

Областная инспекция Государственного строительного надзора выявила нарушения при строительстве пяти поликлиник, которые возводятся в Новосибирске в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП).

— По результатам проверок, проведенных инспекцией в отношении указанных объектов здравоохранения, выявлялись нарушения проектной документации в части устройства фундаментов, замены строительных материалов, организации строительной площадки, невыполнения мероприятий по геотехническому мониторингу, нарушения порядка освидетельствования выполненных работ, а также установлено наличие дефектов в железобетонных конструкциях каркаса, — приводит ТАСС слова начальника инспекции Алексея Нечунаева.

Он добавил, что на сегодняшний день инспекция осуществляет контроль за пятью поликлиниками из семи. Четыре из них расположены в Кировском и Ленинском районах, одна — в Заельцовском районе Новосибирска.

Напомним, соглашение о строительстве ГЧП поликлиник было заключено в 2019 году. Первоначально планировалось ввести их в эксплуатацию в 2022, однако строительство первых трех началось только в октябре 2021 года. В 2022 году, по данным КСП, за счет пересчета сметной стоимости стоимость медучреждений выросла на 35%, хотя их характеристики не менялись. Стоимость объектов выросла с 7,8 до 21,3 млрд рублей. С учетом роста возмещения по платежам за кредиты поликлиники обойдутся бюджету более чем в 30 млрд рублей. Аудиторы Контрольно-счетной палаты Новосибирской области предлагали достроить три поликлиники за счет бюджета. В том числе в связи с необоснованным ростом их цены.

В марте инспекция выдала разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиники №7 на ул. Пролетарской (рассчитана на 921 посетителя за смену.). В конце мая было объявлено о том, что готовится ко вводу в эксплуатацию здание городской клинической поликлиники №2 в Октябрьском районе (рассчитана на 967 посетителей за смену).

Недавно депутат горсовета Антон Бурмистров опубликовал ответ, полученный от Минздрава Новосибирской области по поводу строительства поликлиники в микрорайоне ОбьГЭС. Это соглашение в рамках государственно-частного партнерства, судя по ответу Минздрава, сейчас находится на стадии расторжения. Нового подрядчика в правительстве региона планируют определить до конца 2024 года. Срок строительства с момента заключения соглашения займет 20 месяцев.

Еще один депутат горсовета Александр Бурмистров в разговоре с корреспондентом Infopro54 отметил, что в кулуарах обсуждается тема расторжения действующего ГЧП-соглашения по поликлиникам с ГК «ВИС». Однако, в ГК «ВИС» в ответ на запрос редакции о том, рассматривается ли вопрос о расторжении ГЧП-соглашения поликлиникам заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Ранее редакция сообщала о том, что Александр Бурмистров снят с должности главы комиссии по наказам горсовета Новосибирска.