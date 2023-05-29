Подготовка к проектированию «Южного транзита» остановлена из-за недостатка финансирования

Министерство транспорта Новосибирской области приостановило проведение конкурсных процедур на выполнение проекта по строительству «Южного транзита» от автомобильной дороги «Иртыш» до дороги «Чуйский тракт». Ранее объявленный аукцион еще в конце прошлого года был остановлен заказчиком работ. Тогда начальная цена контракта, судя по сайту госзакупок, составляла более 880 миллионов рублей.

Продолжить работы планируется после уточнения объемов финансирования. При этом ориентировочная стоимость разработки проектной документации на данный момент составляет 995 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс».

— Проведение конкурсных процедур приостановлено в связи с сокращением лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту, — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

После отмены конкурсных процедур в ноябре 2022 года вернуться к проектированию «Южного транзита» в регионе планировали в 1 квартале 2023 года.

— По «Южному транзиту» у нас был подготовлен конкурс на разработку проектно-сметной документации. Однако, в связи с высоким уровнем экономической и геополитической нестабильности, а также в связи с тем, что мы видим: подрядные организации не справляются с тем объемом работ, который мы им предлагаем, мы отменили конкурс, — ранее сообщал на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Первый этап «Южного транзита» уже выполнен — это Бугринский мост через реку Обь. Второй этап должен обеспечить транспортную связь между автомобильными дорогами федерального значения Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт», перераспределить транспортные потоки на магистральных улицах Новосибирска, замкнуть создаваемое транспортное кольцо вокруг города, а также расширить мощность транспортно-логистических коридоров Запад-Восток и Север-Юг и Сибирского транзита грузо- и пассажиропотока между Юго-Восточной Азией и Западной Европой. В черте Новосибирска автодорога будет соответствовать магистрали I класса, протяженностью 14,2 км. За городом это будет дорога IБ технической категории, протяженностью 8 км.

Расчетный срок строительства — 8 лет (по 2 года на каждый этап).

В 2018 году сообщалось, что на проектно-сметную документацию по Юго-Западному транзиту региону необходимы около 600 млн рублей.