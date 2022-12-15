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Больничные: ответы на популярные вопросы

  • 15/12/2022, 14:19
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размер выплаты по больничному листу
На сегодняшний день заболеваемость гриппом и ОРВИ уверенно растет, а вместе с этим – и потребность работников в оформлении больничных листов.

Татьяна Нечаева, эксперт по трудовому праву, юрист крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, ответила на три самых ходовых вопроса про больничные выплаты.

Больничный лист — это документ, подтверждающий, что человек болен и не в состоянии работать, в связи с чем ему положено пособие по временной нетрудоспособности. Специалист отмечает, что ограничений на количество больничных листов за год нет. А также напоминает, что с 1 января текущего года больничные в РФ оформляются в электронном виде, а пособия назначаются автоматически, то есть в беззаявительном порядке.

Уведомления о том, что сотруднику открыт, продлён или закрыт листок нетрудоспособности, приходят работодателям из Фонда социального страхования (ФСС) в автоматическом режиме — в фонд сведения направляют медицинские организации, уточняет эксперт.

Размер выплаты по больничному листу 

Зависит от страхового стажа сотрудника:

  • если стаж меньше 6 месяцев — размер пособия за полный календарный месяц приравнивается к размеру МРОТ с учётом районных коэффициентов, установленных в регионе или местности;
  • если стаж меньше 5 лет — размер пособия составляет 60% от среднего заработка;
  • если стаж работника от 5 до 8 лет — размер больничного составляет 80% от среднего заработка;
  • если стаж превышает 8 лет — размер больничного составляет 100% от среднего заработка.

Татьяна Нечаева пояснила, что, если сотрудник уволился, но в течение 30 дней после ухода утратил трудоспособность из-за травмы или заболевания, ему выплатят 60% от среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа. Если болезнь или травма получена в результате опьянения, то пособие рассчитывается по МРОТ за весь период нетрудоспособности (с 1 июня 2022 года МРОТ составляет 15 279 руб.).

Расчётный период для пособия по временной нетрудоспособности — последние два календарных года, предшествующих году начала страхового случая. То есть, для больничных в этом году — это 2021 и 2020 годы.

Как посчитать выплату по больничному

Предположим, что вы болели с 5 по 9 декабря 2022 года, а ваш страховой стаж составляет 7 лет.

Важно знать ваш заработок за предыдущие два года. Например, в 2020 году он составил 720 000 ₽, а в 2021 году — 850 000 ₽. Эти выплаты суммируются.

Важно: если ваш доход выше предельной базы начисления (в 2020 году она составляла 912 000 ₽, а в 2021-м — 966 000 ₽), то в расчёт берется не фактический заработок, а в пределах лимитов.

Теперь нужно определить средний дневной заработок. Для этого общая сумма дохода за два года (в нашем примере это 1 570 000 ₽) делится на количество дней за этот же период (730 дней). Итого: 1 570 000 / 730 = 2150 рублей 68 копеек.

Определяем средний дневной размер пособия с учётом стажа. В нашем примере стаж составляет 7 лет, значит, размер больничного пособия составит 80% от среднего дневного заработка: 2 150* 0,8 = 1720 рублей 54 копейки в день. Дневной размер пособия умножаем на число дней нетрудоспособности и получаем сумму, которую выплатят по итогам больничного: 1720,54 × 15 = 25 808 рублей 10 копеек.

Каким образом оплачивается больничный, если в прошлом году гражданин не работал

В таком случае исходить нужно из минимальной оплаты труда — 13 890 ₽ до 31 мая 2022 года и 15 279 ₽ с 1 июня 2022 с учётом районного коэффициента (если он установлен). То есть, сумма заработка сотрудника за расчётный период составит минимум 24 МРОТ. И уже на основании этих данных будет сделан расчёт, который будет зависеть от продолжительности больничного, общего трудового стажа и прочего.

Ранее редакция сообщала, в 2023 году самозанятым предложат оплачиваемый больничный.

Фото: pixabay.com — Olga1205

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы размер выплаты по больничному листу работа больничный лист больничные выплаты


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