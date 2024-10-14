Наступившая неделя порадует теплом жителей Новосибирска

Тепло в Новосибирск на новой рабочей неделе начнётся по нарастающей и к выходным достигнет +8. Дождей и снега сибирскому мегаполису удастся избежать.

По данным сервиса Gismeteo, в понедельник, 14 октября, температура воздуха составит всего +2…+4. Но со вторника градус начнёт повышаться и уже к середине недели достигнет +7. Самым тёплым днём станет предстоящее воскресенье — +8 градусов. В ночные часы столбики термометров будут опускаться от 0 до -2. Ветер стихнет и будет дуть со скоростью от 3 до 6 м/с. В ближайшее дни горожан также порадует солнце и отсутствие осадков.

14 октября православные люди отмечают великий праздник — Покров Пресвятой Богородицы. В церквях совершается богослужение. Прихожане посещают храмы, молятся Деве Марии в надежде получить исцеление, благословение.

К Покрову на Руси крестьяне старались завершить все сельскохозяйственные дела — убрать весь урожай, сделать заготовки на зиму. Начиналось «зазимье». Скот уже не выгоняли на пастбища, а держали в хлевах и переводили на зимний корм. Покров считался и днём расплаты — за работу и за товары.

В это время начинался сезон свадеб. Девушки, желавшие поскорее выйти замуж, приходили в храм и, ставя свечку, совершали молитву к Параскеве Пятнице, прося помощи в замужестве. Считалось, кто первым это сделает, у того больше шансов в скором времени выйти замуж. Предки считали — увидеть свадьбу на Покров – к удаче.

Работать в этот день категорически запрещалось. Притом, не только физически, но и умственно — человек будет наказан не только материально, но и возникнут проблемы со здоровьем. Давать в долг или занимать не рекомендуется — в следующем году придётся находиться в постоянных долгах. Запрещалось говорить бранные слова — все это оскорбляет Богоматерь. Сквернослова ждут болезни, считали предки.

Злые мысли и поступки в этот день вернутся бумерангом. Также не стоит обещать того, что не получится исполнить — могут быть неприятности.

Нередко на Покров выпадал первый снег. И это было хорошей приметой. Нет снега на Покров, хорошего урожая не жди в следующем году, переживали крестьяне. Также отсутствие снега говорит о том, что зима запоздает.

По погоде на Покров судили, какой будет предстоящая зима.

— Пасмурный день — к ранней зиме — Солнечный — снег до декабря не ляжет — Ветер дует с севера — к холодной и снежной зиме, с востока — к лютой, с юга — к тёплой. — Идёт снег — зима будет снежной и холодной.

Ранее редакция сообщала о том, что главный синоптик Гидрометцентра России пообещал жителям Новосибирской области тёплый снежный ноябрь.