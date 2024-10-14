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Дмитрий Богомолов стал министром строительства Новосибирской области

  • 14/10/2024, 10:30
Автор: Юлия Данилова
Дмитрий Богомолов стал министром строительства Новосибирской области
Ранее он был согласован на эту должность региональным парламентом.

На пост министра строительства Новосибирской области назначен Дмитрий Богомолов (На базовом фото слева. — Ред.). Об этом губернатор региона Андрей Травников сообщил на оперативном совещании в правительстве. Пока на сайте в качестве руководителя указан и.о. министра Дмитрий Тимонов.

Напомним, кандидатуру Богомолова на пост строительного министра согласовали депутаты регионального парламента на сентябрьской сессии.

Депутаты, обращаясь к Дмитрию Богомолову, попросили его обратить внимание на решение ряда вопросов:

  • Первоочередно посмотреть объекты, которые входят в наказы депутатов.
  • Активнее взаимодействовать с муниципалитетами при строительстве объектов.
  • Обратить внимание на качество домов, которые строятся для детей-сирот, участников СВО.
  • При строительстве ФАПов обращать внимание на облагораживание прилегающей территории.

До назначения на должность министра Богомолов работал в статусе заместителя министра —с 21 декабря 2022 года. До этого Дмитрий Богомолов возглавлял региональный фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства.В статусе замминистра он продолжил решать проблемы дольщиков. Кроме того, Богомолов курировал восстановительные работы, которые Новосибирская область ведет в ЛНР.

С 2005 года Дмитрий Богомолов занимался юридической практикой, в 2017 году стал председателем жилищно-строительного кооператива «Успех», под его руководством был решен вопрос более двух десятков обманутых дольщиков – участников кооператива. С января 2021 года назначен директором Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Новосибирской области, отмечается на сайте правительства.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр Новосибирска предложил разделить департамент транспорта на две структуры

Фото предоставлено пресс-службой Минстроя Новосибирской области.

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Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : Министр строительства депутаты


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