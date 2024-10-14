Дмитрий Богомолов стал министром строительства Новосибирской области

На пост министра строительства Новосибирской области назначен Дмитрий Богомолов (На базовом фото слева. — Ред.). Об этом губернатор региона Андрей Травников сообщил на оперативном совещании в правительстве. Пока на сайте в качестве руководителя указан и.о. министра Дмитрий Тимонов.

Напомним, кандидатуру Богомолова на пост строительного министра согласовали депутаты регионального парламента на сентябрьской сессии.

Депутаты, обращаясь к Дмитрию Богомолову, попросили его обратить внимание на решение ряда вопросов:

Первоочередно посмотреть объекты, которые входят в наказы депутатов.

Активнее взаимодействовать с муниципалитетами при строительстве объектов.

Обратить внимание на качество домов, которые строятся для детей-сирот, участников СВО.

При строительстве ФАПов обращать внимание на облагораживание прилегающей территории.

До назначения на должность министра Богомолов работал в статусе заместителя министра —с 21 декабря 2022 года. До этого Дмитрий Богомолов возглавлял региональный фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства.В статусе замминистра он продолжил решать проблемы дольщиков. Кроме того, Богомолов курировал восстановительные работы, которые Новосибирская область ведет в ЛНР.

С 2005 года Дмитрий Богомолов занимался юридической практикой, в 2017 году стал председателем жилищно-строительного кооператива «Успех», под его руководством был решен вопрос более двух десятков обманутых дольщиков – участников кооператива. С января 2021 года назначен директором Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Новосибирской области, отмечается на сайте правительства.

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