Назначен новый директор Кудряшовского свинокомплекса

На крупнейшем в Новосибирской области Кудряшовском свинокомплексе (входит в компанию «Сибагро») сменился директор. Предприятие возглавила Галина Иртуганова, которая работает в холдинге в общей сложности более 15 лет. Об этом говорится в партнерском материале, размещенном на сайте «Агроинвестор». Иртуганова рассказала о планах работы предприятия.

— Все инвестпроекты, начатые нашей компанией, актуальны, и мы будем стремиться их завершить, несмотря на санкции, уход с российского рынка части поставщиков и другие сложности. Кудряшовский свинокомплекс был и остается лидером производства свинины в регионе, доля предприятия — более 93%, и мы намерены ее увеличивать, -— заявила Галина Иртуганова.

Она также прокомментировала претензии, которые предприятию предъявили контрольно-надзорные органы.

— Мы столкнулись с претензиями контрольно-надзорных органов по ситуации в Колыванском районе. По итогам проверки необходимы изменения подходов к работе с продуктами жизнедеятельности животных. Поэтому одна из моих задач — взаимодействие с надзорными ведомствами и формирование дальнейших планов предприятия с учетом замечаний специалистов. Я намерена совместно с контрольно-надзорными органами и правительством Новосибирской области найти решения, которые позволят предприятию работать, выпускать продукцию и не давать повода для претензий проверяющих, — пояснила новый директор предприятия. — До выработки такого решения модернизация Криводановской площадки остановлена. Рассчитываю, что совместно со специалистами соответствующих органов мы в короткое время такие решения найдем, а компания «Сибагро» готова их реализовывать.

— Мы начали его реализацию в марте этого года, но сейчас вынуждены были все работы остановить. Тем не менее сокращение животных идет по графику, в январе завершится. Пока не могу сказать, когда мы возобновим работы на этой площадке, надеюсь — в самое ближайшее время, — подчеркнула Галина Иртуганова. — При этом вторая и третья очереди продолжают работать в штатном режиме. Это позволяет сохранять объемы производства продукции на стабильном уровне.

Напомним, в марте 2022 года «Сибагро» начала модернизацию первой производственной очереди компании в Криводановке. Проект предполагает ремонт и реконструкцию всех основных производственных помещений: демонтаж и полную замену внутреннего слоя бетона, снос старых систем навозоудаления, установку нового станочного оборудования и современной системы микроклимата, а также санацию с полной заменой животных, включая маточное стадо. Первый этап оценивается в 0,5 млрд руб.

Галина Иртуганова окончила Калининградский институт рыбной промышленности и хозяйства, имеет дипломы высшей школы бизнеса при Томском госуниверситете, ГОУ ВПО «Томский политехнический университет» по программе подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации «Управление проектами». Более 15 лет работает в структуре компании «Сибагро», занимала должности главного бухгалтера, заместителя директора по экономике и финансам на предприятиях в Томске, Красноярске и Белгороде.

Ранее редакция рассказывала о претензиях, которые прокуратура предъявила к Кудряшовскому свинокомплексу и ряду предприятий Новосибирской области в связи с нарушением природоохранного законодательства.