Рекламодателям

Назначен новый директор Кудряшовского свинокомплекса

  • 15/11/2022, 21:55
директор Кудряшевского свинокомплекса
Топ-менеджер намерена совместно с правительством области и контрольно-надзорными органами найти решения, которые позволят предприятию работать и не давать повода для претензий проверяющих.

На крупнейшем в Новосибирской области Кудряшовском свинокомплексе (входит в компанию «Сибагро») сменился директор. Предприятие возглавила Галина Иртуганова, которая работает в холдинге в общей сложности более 15 лет. Об этом говорится в партнерском материале, размещенном на сайте «Агроинвестор». Иртуганова рассказала о планах работы предприятия.

— Все инвестпроекты, начатые нашей компанией, актуальны, и мы будем стремиться их завершить, несмотря на санкции, уход с российского рынка части поставщиков и другие сложности. Кудряшовский свинокомплекс был и остается лидером производства свинины в регионе, доля предприятия — более 93%, и мы намерены ее увеличивать, -— заявила Галина Иртуганова.

Она также прокомментировала претензии, которые предприятию предъявили контрольно-надзорные органы.

— Мы столкнулись с претензиями контрольно-надзорных органов по ситуации в Колыванском районе. По итогам проверки необходимы изменения подходов к работе с продуктами жизнедеятельности животных. Поэтому одна из моих задач — взаимодействие с надзорными ведомствами и формирование дальнейших планов предприятия с учетом замечаний специалистов. Я намерена совместно с контрольно-надзорными органами и правительством Новосибирской области найти решения, которые позволят предприятию работать, выпускать продукцию и не давать повода для претензий проверяющих, — пояснила новый директор предприятия. — До выработки такого решения модернизация Криводановской площадки остановлена. Рассчитываю, что совместно со специалистами соответствующих органов мы в короткое время такие решения найдем, а компания «Сибагро» готова их реализовывать.

новости Новосибирской области

Пoлмиллиapдa рублей вложит «Сибагро» в первый этап реконструкции свинокомплексов

Напомним, в марте 2022 года «Сибагро» начала модернизацию первой производственной очереди компании в Криводановке. Проект предполагает ремонт и реконструкцию всех основных производственных помещений: демонтаж и полную замену внутреннего слоя бетона, снос старых систем навозоудаления, установку нового станочного оборудования и современной системы микроклимата, а также санацию с полной заменой животных, включая маточное стадо. Первый этап оценивается в 0,5 млрд руб.

— Мы начали его реализацию в марте этого года, но сейчас вынуждены были все работы остановить. Тем не менее сокращение животных идет по графику, в январе завершится. Пока не могу сказать, когда мы возобновим работы на этой площадке, надеюсь — в самое ближайшее время, — подчеркнула Галина Иртуганова. — При этом вторая и третья очереди продолжают работать в штатном режиме. Это позволяет сохранять объемы производства продукции на стабильном уровне.

Галина Иртуганова окончила Калининградский институт рыбной промышленности и хозяйства, имеет дипломы высшей школы бизнеса при Томском госуниверситете, ГОУ ВПО «Томский политехнический университет» по программе подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации «Управление проектами». Более 15 лет работает в структуре компании «Сибагро», занимала должности главного бухгалтера, заместителя директора по экономике и финансам на предприятиях в Томске, Красноярске и Белгороде.

 

Ранее редакция рассказывала о претензиях, которые прокуратура предъявила к Кудряшовскому свинокомплексу и ряду предприятий Новосибирской области в связи с нарушением природоохранного законодательства. 

Фото пресс-службы «Сибагро»

266

Рубрики : Бизнес Агропром Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : инвестиции директор Кудряшевского свинокомплекса


Спецоперация на Украине

В Иркутской области 7 предприятий готовы производить военное обмундирование
15/11/22 18:10
Новосибирский производитель готовит боевую экипировку для добровольческого батальона «Вега»
15/11/22 11:55
Мобилизованные получат выплаты за декабрь заранее
14/11/22 16:11
взлётно-посадочная полоса

В Толмачево запустили новый комплекс взлётно-посадочной полосы

На месяц раньше запланированного срока.
Читать статью >>
военное обмундирование

В Иркутской области 7 предприятий готовы производить военное обмундирование

При поступлении согласованных госзаказов, производственная мощность предприятий может быть увеличена.
Читать статью >>
камеры на дорогах

Где на дорогах области устанавливают камеры: в местах концентрации ДТП или штрафов?

Депутаты потребовали у правительства региона обосновать места размещения аппаратов фото- и видеофиксации или отказаться от аренды почти 300 новых комплексов.
Читать статью >>
Русфонд

Степе Самохвалову требуется курсовое лечение с помощью АВА-терапии

Необходимо собрать — 157 640 рублей.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Виктор Толоконский, политик и общественный деятель, специалист в сфере государственного и муниципального управления

«Когда мы говорим о будущем, важно, чтобы человек видел себя в этом будущем»

Виктор Толоконский, известный политик и общественный деятель, уникальный специалист в сфере государственного и муниципального управления, человек, для которого Новосибирск стал судьбой, — о том, почему власти, бизнесу и обществу нужно меняться.
Все материалы
Лента новостей

В Толмачево запустили новый комплекс взлётно-посадочной полосы

15/11/2022, 19:13

За два месяца омичи сэкономили на проезде более 2 млн рублей

15/11/2022, 18:32

В Иркутской области 7 предприятий готовы производить военное обмундирование

15/11/2022, 18:10

Суд отказался запрещать торговлю продуктами на «Малыгинском» рынке

15/11/2022, 17:59
Популярное

ЦБ выпустил новый комплект монет с изображением рыжего Антошки из мультфильма

15/11/2022, 17:35

Минобрнауки предлагает выделить специалитет в отдельную ступень образования

15/11/2022, 12:18

Стало известно, куда россияне массово устремились на новогодние каникулы

14/11/2022, 16:22

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ запускает сервис пакетной оплаты налогов

15/11/2022, 17:57

Успеть до Нового года: у новосибирцев есть месяц, чтобы получить или рефинансировать кредит под 4,9% годовых

15/11/2022, 17:49

АО «РЭС» выстраивает конструктивный диалог с малым бизнесом

15/11/2022, 15:47

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Ноябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска