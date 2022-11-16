В мэрии Новосибирска могут расформировать комитет по международному сотрудничеству

КПД от побратимства

Депутаты горсовета ополчились против комитета мэрии по международному сотрудничеству. По итогам заседания комиссии горсовета по контролю за деятельностью органов исполнительной власти были приняты две рекомендации руководству города. Первая, более мягкая — делегировать представителя депкорпуса в состав комитета, чтобы основательно изучить обстановку изнутри и разобраться: данное подразделение «скорее живо, чем мертво» или наоборот. Другая рекомендация: если оно все же «скорее мертво» — поставить вопрос о его ликвидации. Как неоднократно было сказано в ходе заседания комиссии, пятерых человек, в настоящее время работающих в штате комитета, вполне может заменить один специалист, владеющий иностранными языками.

— Какая польза от всех подписанных вами документов, ведь, как я понял, только в них можно измерить ваше КПД? — поинтересовался депутат Игорь Украинцев. — Какая координация подразделений с вашей стороны? Неужели департаменты не могут сами выстроить горизонтальные взаимоотношения с профильными ведомствами в других городах. Мне важно понимать смысл существования вашего комитета.

Как ранее в своем докладе сообщил председатель комитета Евгений Молин, основные задачи его подчиненных — координация деятельности профильных подразделений мэрии, занимающихся международными вопросами, прием иностранных делегаций и, наоборот, отправка новосибирских делегаций за рубеж, перевод корреспонденции с иностранных языков на русский и взаимодействие с МИД РФ и представительствами иностранных государств. Отдельно председатель комитета остановился на побратимских связях Новосибирска.

— В 2021 году с Павлодаром был подписан договор о побратимстве, — рассказывает Молин. — Оказали содействие творческому объединению «Золотая рыбка», которое проводило театральный конкурс «Сибирский сундучок»: мы направили информацию об этом в наши города-побратимы, тем самым обеспечив международное участие. Мы подписали в заочной форме договор с Гуанчжоу, провели встречу мэра Новосибирска с коллегой из Саппоро и подписали соглашение о дальнейшем развитии побратимских отношений с этим городом. Мы провели встречу побратимов — Новосибирска, Саппоро, Шэньяна и Тэджона. Дети из этих городов провели онлайн-встречу, выступили с творческими номерами.

Упоминание побратимства спровоцировало вопрос о его прикладном значении. Иными словами, чем побратимство с тем или иным зарубежным городом пошло Новосибирску на пользу?

— Начну с 1944 года, когда женщины из города Ковентри направили одеяло жителям Сталинграда, — рассказывает Молин. — Эти два города стали первыми в истории городами-побратимами. С тех пор побратимское движение начало развиваться по миру. Изначально его задачей было формирование отношений дружбы между разными народами. Прикладная цель — это формирование основы для дальнейшего развития отношений в разных областях. Это не всегда выливается в конкретные отношения.

«Исторически одеяльные» аргументы от чиновника депутатов не удовлетворили.

— Вы хороший привели пример с 1944 годом и одеялом, — заявил Украинцев. — А нам кто-нибудь поставил какие-нибудь условные «одеяла» или мы кому-нибудь из побратимов? С Москвой у нас нет побратимских отношений, но они нам подкидывают то трамваи, то еще что-нибудь. Вот вы сейчас говорите, что подписали с Гуанчжоу, на стадии подписания Павлодар, а что это значит в прикладном значении слова? Чтобы бумажку подписать, вашего комитета не нужно, достаточно кого-нибудь из профильных замов. Зачем вы мэрии и вообще Новосибирску? Не вы лично, а ваш комитет.

Заход с финансовой стороны

После этого участники заседания попробовали подойти к работе комитета с другого «бока» — финансового. Однако, как выяснилось, собственных средств, будучи структурным подразделением, подразделение не имеет, как и не имеет полномочий влиять на международные бизнес-связи

— В 2021 году я привез в Новосибирск сербского политика, — напомнил депутат Ростислав Антонов. — Мы с вами его встречали, проводили мероприятия. Он хотел поставлять в Новосибирск продукцию сербских товаропроизводителей и закупать продукцию новосибирских промышленников. Это то, что могло бы измеряться в деньгах. Скажите, какие у вас дальше были встречи, связывались ли с ним? Может быть, были дополнительные соглашения? Может быть, обменялись командами?

Как выяснилось, ничего из перечисленного депутатом не произошло.

— Я присутствовал на встрече, которая проходила в департаменте промышленности, — отвечает Молин. — На других встречах с предпринимателями я не присутствовал, потому трудно говорить о результатах. Мы не отвечаем за проведение встреч, скажем, в торгово-промышленной палате. Мы занимаемся их протокольным обеспечением.

По мнению депутата Евгения Прохорова, даже протокольного обеспечения встреч достаточно, чтобы продолжать взаимодействие.

— Вот вы встретились с сербским представителем, какая разница, встречается он где-то с предпринимателями или нет? — считает Прохоров. — Если вы наладили рычаги взаимодействия, то можно ведь курировать дальше эту работу, доводить до ума, скажем, между предпринимателями одной и другой страны. Чем в итоге ваши пять человек занимаются?

В ответ Молин пояснил, что задача подразделения мэрии в разрезе бизнеса — не более, чем предоставить площадку для встреч предпринимателей, типа форума «Городские технологии» и некоторых других мероприятий.

К последним политическим трендам

Как выяснилось, не только бизнес, но и политическая обстановка находятся вне влияния чиновников.

— До недавнего времени ДНР и ЛНР для нас были международными отношениями, — говорит Ростислав Антонов. — Вы знаете, что я до последнего времени занимался этими международными отношениями, представлял Новосибирск. Какую работу за последние восемь лет вы провели для укрепления побратимских и прочих связей с Донецком и Луганском?

На это председатель комитета заявил, что с представителями ДНР и ЛНР контактов не было.

— В мэрии есть структурные подразделения, целесообразности в которых я не вижу, — комментирует ситуацию председатель комиссии Андрей Гудовский. — Когда мы только начали работать, то сразу предложили изменить комиссию по административной реформе, через которую мы сейчас пропускаем многие подразделения мэрии. Но пока не набрали темпа: есть внутреннее сопротивление в структурных подразделениях, никто не хочет лишаться своих мест. Будем рекомендовать мэру рассмотреть целесообразность комитета по международному сотрудничеству: работы нет, нет необходимости на это подразделение тратить финансы.

По информации мэрии Новосибирска, в 2020 году Новосибирск посетили семь иностранных делегаций (большей частью до введения карантинных ограничений), в 2021 году — шесть, до конца ноября 2022 года прогнозируется прием тринадцати делегаций.

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