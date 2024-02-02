Заметает зима: с теплом и снегопадом встретят выходные жители Новосибирска

В ближайшие выходные в Новосибирске ожидаются снегопады и потепление до -4 градусов.
Повышение температурной отметки коснется не только дневные часы, но и ночью можно будет прогуляться не опасаясь продрогнуть.
В ночь на субботу, 3 февраля, температура составит -10 -12 градусов. Днем столбик термометра поднимется до -8. Небольшой снег, ветер южный 3-8 метров в секунду, с порывами до 13.
В воскресную ночь, 4 февраля, температура воздуха сохранит показатели и составит -10 -12. Днем воздух прогреется до -4 -6 градусов. Снегопад станет более интенсивным, ветер не изменит направление, но снизит скорость до 7 метров в секунду.
4 февраля православные чтут память святого апостола Тимофея. Согласно народным приметам, если в Тимофеев день метель, то такой будет и вся неделя.
Ранее редакция сообщала о народных приметах в Ефимов день: чего не нужно делать, чтобы не растерять богатство.
Фото: freepik.com-lookstudio
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