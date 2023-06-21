Самозанятость: плюсы, минусы, главные изменения

По состоянию на конец мая этого года в России зарегистрировано более 7,6 млн самозанятых. Свыше 162 тысяч из них, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), оформили этот статус в Новосибирской области — это самый большой показатель среди всех регионов Сибири. К концу года, прогнозируют аналитики финтех-компании «ЮMoney», количество самозанятых в РФ может достичь 10 млн человек.

Эксперт «ЮMoney» по продуктам для самозанятых Никита Савельев рассказал, кому сегодня стоит оформлять самозанятость, в чем преимущества этого налогового режима и какие изменения он претерпел за последние годы.

Почему выбирают самозанятость?

Налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход (НПД) — действует в России с 2019 года. Он помогает регулировать деятельность тех, кто в одиночку ведет небольшой бизнес: без работодателя и наемных сотрудников. Это, например, репетиторы, ведущие мероприятий, сантехники, продавцы хэндмейд-аксессуаров, арендодатели жилых помещений. По условиям налогового режима они должны платить государству 4% (если услуга или товар проданы физическому лицу) или 6% (для работы с юрлицами) от своего дохода. Когда дохода нет, налог не взимается. Другие обязательные платежи не предусмотрены.

— Такие условия привлекают все больше людей, потому что позволяют легально вести бизнес без больших издержек и сложной бухгалтерии. Можно тестировать разные бизнес-гипотезы, выходить на маркетплейсы, где есть доступ к большой аудитории. Или, например, получать дополнительный доход за счет своих увлечений, а параллельно учиться или работать по трудовому договору, — говорит Никита Савельев.

По его мнению, бизнесу тоже выгодно сотрудничать с самозанятыми специалистами, поэтому спрос на них растет. Так, по подсчетам HeadHunter, за последний год количество компаний, которые пользуются услугами самозанятых, увеличилось на 19% — до 52%, еще около 25% планируют начать.

— Чтобы принимать оплату от компаний и физических лиц, самозанятым не нужно открывать расчетный счет и подключать онлайн-кассу. Есть множество решений, которые позволяют им официально принимать платежи разными способами. Например, оплата банковскими картами, электронными кошельками, через SberPay. Такие платежи вызывают у клиентов больше доверия, чем переводы на карту, — отмечает эксперт.

Кому подходит самозанятость?

Самозанятость могут оформить не только физические лица, но и индивидуальные предприниматели. По оценке ФНС РФ, больше всего плательщиков НПД занимаются ремонтом и строительством (14%), а также логистикой и перевозками (12%). Чуть меньше самозанятых работают в IT-сфере и предоставляют бьюти-услуги (по 11%).

— Мы в «ЮKassa» с интересом наблюдаем за успехами самозанятых, которые принимают платежи через наш сервис. За последнюю осень и зиму самый большой оборот платежей был у самозанятых в сфере образования — это репетиторы, организаторы тренингов, мастер-классов. Их доля в обороте составила 28%. Второе место с 19% занимают дизайнеры, фотографы, создатели видеоконтента и другие специалисты креативных индустрий. На третьем месте — продавцы и производители сувениров и аксессуаров с долей 12%, — отмечает Никита Савельев.

— Напомню, что самозанятость не подойдет, если вы хотите заниматься перепродажей товаров, которые у кого-то купили. Или торговать, скажем, алкоголем и табачными изделиями. То же самое касается любой деятельности, которая предполагает работу наемных сотрудников, — подчеркивает эксперт.

При этом, по его словам, заметнее всего за тот же период: их стало втрое больше.

Еще самозанятые не могут заниматься добычей и реализацией полезных ископаемых. Эти и несколько других исключений прописаны в законе, который регулирует налоговый режим для самозанятых. Там же зафиксировано, что НПД можно платить только до тех пор, пока сумма годового дохода не превышает 2,4 млн рублей. Если эта планка превышена, нужно переходить на другой налоговый режим.

Что изменилось за последние годы?

В конце июня у самозанятых появится возможность регистрировать собственные товарные знаки. Раньше это могли сделать только ИП и юридические лица. Чтобы зарегистрировать товарный знак, нужно обратиться в Роспатент.

— Товарным знаком может быть ваше имя, псевдоним, название бренда, логотип. Это не только защита от конкурентов. Товарный знак помогает сделать так, чтобы ваш продукт или услугу лучше знали на рынке, чтобы вам доверяли. На мой взгляд, это нововведение поможет самозанятым развивать свой бизнес, — считает эксперт.

Также с июля самозанятые смогут. Больничные предусмотрены в случае болезни, травмы, карантина, лечения в санаториях, процедуры ЭКО, а также если заболел ребенок (до семи лет). Чтобы получать больничные, самозанятый должен платить страховые взносы — 1 247 рублей в месяц. Размер пособия будет зависеть от страхового стажа и от того, как долго самозанятый делал взносы.

Кроме того, с этого года проще стать самозанятым таксистом. Раньше водителю нужно было платить НПД как ИП, а не как физическое лицо, иначе он не мог получить лицензию, которая необходима для перевозок. Теперь быть ИП для это необязательно, но нужен прямой договор с агрегатором перевозок.

— За последний год с лишним для самозанятых изменилось многое: они могут участвовать в госзакупках, заключать договоры в отношении госимущества без торгов, принимать платежи через СБП с пониженной комиссией. Также им доступны льготные кредиты, налоговые бонусы, социальные контракты. Государство активно совершенствует налоговый режим для самозанятых и, судя по существующей динамике, продолжит поддерживать этот сегмент, — говорит эксперт.

Какие есть недостатки?

Они связаны в основном с ограничениями налогового режима, о которых говорилось выше. Например, из-за того, что самозанятые не могут нанимать сотрудников, всю бухгалтерию им приходится вести в одиночку. При этом, как и другие продавцы, они должны формировать чеки и передавать их покупателям. Чтобы избежать штрафов от налоговой, нужно делать это вовремя. Сроки прописаны в законе.

По его словам, в месяц самозанятые отправляют в налоговую около 40 млн чеков. Если автоматизировать этот процесс, можно сэкономить много времени и сил, которые пригодятся для работы.

— Еще одна сложность заключается в том, что с этим статусом может быть непросто взять кредит или ипотеку. Самозанятым чаще отказывают. Банкам спокойнее давать займы тем, у кого есть гарантированный доход, — отмечает эксперт.

Также у самозанятых не засчитывается трудовой стаж, от которого напрямую зависит будущая пенсия. Однако это не проблема, потому что есть опция делать добровольные взносы в пенсионный фонд. Сегодня это чуть меньше 37 тысяч рублей в год.

Как стать самозанятым?

В России стать плательщиком НПД можно с 16 лет. Для этого не нужно собирать документы, идти в налоговую и стоять в очередях. Регистрацию можно пройти онлайн — через специальное приложение для самозанятых «Мой налог», на сайте ФНС или через Госуслуги. Онлайн-оформление займет около получаса.

Со временем возможности приложения «Мой налог» становятся шире. Так, недавно глава ФНС Даниил Егоров рассказал, что налоговая планирует добавить в сервис возможность работать с электронными документами при сотрудничестве с компаниями. По его словам, самозанятые смогут предоставлять им не только чек, но и полный пакет: счет, договор, акт выполненных работ.

Помимо этого, самозанятые могут обращаться в центры «Мой бизнес», которые работают в каждом регионе России. В них можно получить нефинансовую поддержку: обучение, помощь с бизнес-планированием, консультации по правовым вопросам и т. п.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске резко сократилось количество работников в компаниях малого и среднего бизнеса, при росте количества самозанятых.