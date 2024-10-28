Традиционный чёрный чай теряет популярность, несмотря на то что он занимает сегодня 63% в общем объёме потребления этого напитка. К таким выводам пришли аналитики компании «Май».

На чай с различными вкусовыми добавками приходится 30% рынка. Их доля постепенно увеличивается.

Особой популярностью пользуются:

напитки с бергамотом — 33%

чай с цветочно-травяным вкусом — 27%

фруктово-ягодный чай — 23%

Наблюдается устойчивый тренд на порционный чай — в пакетиках, сашетах и пирамидках. Рост чая в такой развеске достигла на рынке 68%. Аналитики связывают это удобством и скоростью заваривания порционного чая, а также разнообразием вкусов.

К.м.н., директор и главный врач медицинского центра «5П МЕДИЦИНА», врач-диетолог-нутрициолог Елена Ходыкина подчеркнула, что говорить о пользе или вреде чая с добавками можно, только зная его состав.

— Если в состав чая входят добавки в виде искусственных ароматизаторов или аналогов натуральных ароматов, то, конечно, пользы от таких добавок нет. Другой случай, если в качестве добавок используется натуральное растительное сырье. Такая добавка, пожалуй, будет только обогащать и без того полезный напиток чай дополнительными полезными свойствами. То есть, если у вас в коробочке есть чайный лист, например, зелёный чай, и есть натуральный чабрец, то это, безусловно, очень полезно, — рассказала собеседник редакции.

Она добавила, что любителям чаев с добавками, вне зависимости от того, синтетические они или натуральные, необходимо внимательно изучать состав напитка и не злоупотреблять им.

— Очень часто люди злоупотребляют чаями с достаточно агрессивными добавками, например, с имбирем, пряностями или какими-то жгучими приправами. Иногда такие чаи могут вызвать раздражение желудка и желудочно-кишечного тракта. Однако, чай – это не антибиотик, у него нет нормы потребления. Всё от того, насколько крепко он заварен и от состояния здоровья человека, — подчеркивает Елена Ходыкина.

Собеседница редакции отметила, что четких рекомендаций по норме потребления напитка не существует. Поэтому ждать их от врача по норме потребления чая ждать не нужно.

— Чай — это не вода, а элемент еды и заменять этим напитком чистую воду нельзя. Но нормы потребления чая не существует. Это не лекарство, которое прописывается дозированно. Здесь каждый поступает в соответствии со своими пищевыми привычками и правилами. Но! Здравый смысл никто не отменял и 5 литров чая за сутки – это явный перебор, — резюмировала Елена Ходыкина.

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