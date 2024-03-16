«Обиделась и схватила нож»: сибирячка убила подругу из-за чая с блинами

Две семьи бурно отмечали Масленицу в Татарске. После выпитого алкоголя женщины стали придираться друг к другу. После оскорблений дамы сошлись в рукопашной. Их с трудом разняли мужчины и веселье продолжилось. Когда горячительное закончилось, кавалеры побежали за добавкой в ближайший магазин. В это время одна из подруг предложила побаловаться чаем с блинами. Вторая решительно отказалась. Это до глубины души задело хозяйку дома, и она схватилась за нож.
― 43-летняя женщина от полученных ранений скончалась. Подозреваемая была задержана. Возбуждено уголовное дело. По ходатайству следователя ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, ― прокомментировали в СК по Новосибирской области.
В районе обе семьи характеризуются отрицательно. Они лишены родительских прав в отношении своих детей и вели асоциальный образ жизни. Сейчас следователи собирают доказательную базу и устанавливают все обстоятельства этой бытовой трагедии.
Фото: freepik.com
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