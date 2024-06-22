Рекламодателям

Для перевозки угля в Сибири предлагают использовать дирижабли

  • 22/06/2024, 11:04
Автор: Юлия Данилова
Для перевозки угля в Сибири предлагают использовать дирижабли
Чтобы разгрузить железную дорогу и обеспечить его доставку на восток.

Специалисты Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) предлагают использовать грузовые дирижабли для транспортировки угля, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на проректора вуза Кирилла Костикова. По его словам, актуальность проблемы с вывозом угля для компаний Кузбасса обострилась из-за введения санкций и ограничений по транспортировке угля на восток железнодорожным транспортом.

В качестве примеру он предложил рассмотреть дирижабль «Атлант» компании «Авгуръ» грузоподъемность которого составляет 60 тонн. По словам Костикова, уголь можно отправлять контейнерами. За один рейс дирижабль может привезти груз, эквивалентный трех-четырем полувагонам. По оценке Кирилла Костикова, в случае развития практики перевозок дирижаблями они могут сравняться по себестоимости с перевозками по железной дороге. При этом, скорость доставки окажется примерно вдвое больше.

Руководитель центра новых технологий ООО «Газпромнефть-Снабжение» (Омск) Илья Синчугов добавил, что дирижабли можно использовать для снижения простоя буровых установок (благодаря передислокации буровых станков), стоимости перевозки крупногабаритных грузов в межсезонье, а также стоимости и времени мультимодальных крупногабаритных перевозок. Грузоподъемность дирижаблей для выполнения этих работ должна составлять от 30 до 60 т, уточняет ТАСС.

перевозки угля через Северный морской путь

Готовится экспериментальный рейс доставки сибирского угля через Северный морской путь

По словам главного конструктора транспортных дирижаблей АО НПП «Спец-Радио» (Белгород) Евгения Байды, для реализации программы разработки и запуска в промышленное производство всей серии новых дирижаблей АТЛА потребуется 38 млрд руб.

Дорожную карту по разработке дирижабельных систем различного назначения предложили обсудить на «Технопроме» в Новосибирске. Кроме того, участники дискуссии предложили создать в Минтрансе РФ рабочую группу для оценки этого вида транспорта.

Напомним, железнодорожники уже неоднократно заявляли о нецелесообразности загружать Восточный полигон углем. Для расшивки этой проблемы сейчас прорабатывается Северный морской путь. Советник президента Российской Федерации, специальный представитель президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин на Сибирском транспортном форуме отмечал, что по поручению главы государства создается комиссия Государственного совета по развитию Северного морского пути и Арктики. По его словам, Регионы Урала и Сибири могут подключиться к этому проекту через создание северного широтного хода, который выводит железную дорогу на Северный морской путь.

Ранее тему запуска над Сибирью дирижаблей прорабатывала Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение».

Иллюстрация: сайт Fusion Brain, изображение создано с помощью нейросети Kandinsky.

85

Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : экспорт угля Дирижабль грузоперевозки


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Город для людей
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9yЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYEKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYJmЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9wЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Светозар Дарнев: Мне хотелось бы создать в Светлом мини-мэрию

Светозар Дарнев: Мне хотелось бы создать в Светлом мини-мэрию

Чтобы жители принимали участие в управлении территорией и «болели» за ее развитие.
Все материалы
Город для людей
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Цена за обучение в новосибирских вузах в 2024 году доходит до 390 тысяч рублей за год
22/06/24 14:38
Бизнес Общество
На 1 млн рублей за год подорожали новостройки в Новосибирске
22/06/24 14:09
Бизнес Недвижимость
Евгения Богорада отправили в СИЗО в Новосибирске
22/06/24 13:11
Бизнес Право&Порядок
Неизвестные разбросали битое стекло и гвозди на берегу водоема в Новосибирске
22/06/24 12:12
Власть Общество Право&Порядок
Для перевозки угля в Сибири предлагают использовать дирижабли
22/06/24 11:04
Бизнес Власть
С площадки концессионной школы вывезли кран в Новосибирске
22/06/24 9:58
Бизнес Власть Общество
Бывшего председателя ГСК осудили за растрату более 400 тысяч рублей
22/06/24 9:20
Право&Порядок
Виталия Витухина суд оставил в СИЗО
22/06/24 8:30
Власть Право&Порядок
На 2025 год перенесены сроки сдачи двух поликлиник в Ленинском районе Новосибирска
21/06/24 18:06
Бизнес Власть Общество
Суд оставил под стражей экс-начальника УЭБиПК МВД Новосибирска Владимира Вялкова
21/06/24 17:15
Право&Порядок
После пожара на складе в городе Обь возбуждено уголовное дело
21/06/24 16:31
Право&Порядок
Губернатор Новосибирской области ознакомился с разработками БАС участников проектно-образовательного интенсива «Остров»
21/06/24 16:26
Власть
Жители села под Новосибирском потребовали отменить фестиваль «Индия»
21/06/24 16:09
Бизнес Власть Общество
«Аллея возможностей» и встречи с участниками СВО ждут юных жителей региона в День молодежи
21/06/24 15:58
Власть
В День памяти и скорби пройдет митинг в Новосибирске
21/06/24 15:31
Общество
Под арест за неуплату алиментов отправили жителя Новосибирской области
21/06/24 15:17
Право&Порядок
Новосибирские предприниматели подают иски к «Максмаркету»
21/06/24 14:14
Бизнес Право&Порядок
Стало известно, во сколько обойдется свадьба в 2024 году
21/06/24 14:05
Финансы
За рубку деревьев оштрафован на 500 тысяч рублей житель Новосибирской области
21/06/24 13:09
Право&Порядок
Загорелся трамвай на площади Маркса в Новосибирске
21/06/24 13:07
Происшествия
Популярное
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Новости компаний
«Россети» создали новую инфраструктуру для электроснабжения крупнейшего производителя цемента в Новосибирской области
21/06/24 11:09
Лёгкий способ увеличить семейный бюджет
19/06/24 14:29
Стартовал Второй общероссийский межбанковский финтех-акселератор АРБ и Банка Уралсиб
19/06/24 10:43
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших вкладов в юанях
17/06/24 17:39
Важный шаг в большую журналистику: молодые таланты могут заявить о себе в номинации «ПРОба пера»
17/06/24 11:59
Семейный фестиваль «Экомир» прошел в Новосибирске при поддержке Сбера
14/06/24 14:08

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска