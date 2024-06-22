Для перевозки угля в Сибири предлагают использовать дирижабли

Специалисты Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) предлагают использовать грузовые дирижабли для транспортировки угля, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на проректора вуза Кирилла Костикова. По его словам, актуальность проблемы с вывозом угля для компаний Кузбасса обострилась из-за введения санкций и ограничений по транспортировке угля на восток железнодорожным транспортом.

В качестве примеру он предложил рассмотреть дирижабль «Атлант» компании «Авгуръ» грузоподъемность которого составляет 60 тонн. По словам Костикова, уголь можно отправлять контейнерами. За один рейс дирижабль может привезти груз, эквивалентный трех-четырем полувагонам. По оценке Кирилла Костикова, в случае развития практики перевозок дирижаблями они могут сравняться по себестоимости с перевозками по железной дороге. При этом, скорость доставки окажется примерно вдвое больше.

Руководитель центра новых технологий ООО «Газпромнефть-Снабжение» (Омск) Илья Синчугов добавил, что дирижабли можно использовать для снижения простоя буровых установок (благодаря передислокации буровых станков), стоимости перевозки крупногабаритных грузов в межсезонье, а также стоимости и времени мультимодальных крупногабаритных перевозок. Грузоподъемность дирижаблей для выполнения этих работ должна составлять от 30 до 60 т, уточняет ТАСС.

По словам главного конструктора транспортных дирижаблей АО НПП «Спец-Радио» (Белгород) Евгения Байды, для реализации программы разработки и запуска в промышленное производство всей серии новых дирижаблей АТЛА потребуется 38 млрд руб.

Дорожную карту по разработке дирижабельных систем различного назначения предложили обсудить на «Технопроме» в Новосибирске. Кроме того, участники дискуссии предложили создать в Минтрансе РФ рабочую группу для оценки этого вида транспорта.

Напомним, железнодорожники уже неоднократно заявляли о нецелесообразности загружать Восточный полигон углем. Для расшивки этой проблемы сейчас прорабатывается Северный морской путь. Советник президента Российской Федерации, специальный представитель президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин на Сибирском транспортном форуме отмечал, что по поручению главы государства создается комиссия Государственного совета по развитию Северного морского пути и Арктики. По его словам, Регионы Урала и Сибири могут подключиться к этому проекту через создание северного широтного хода, который выводит железную дорогу на Северный морской путь.

Ранее тему запуска над Сибирью дирижаблей прорабатывала Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение».