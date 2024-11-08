Нелегальную торговлю мясом из фуры остановили в Новосибирске

Сотрудники управления потребительского рынка совместно с полицейскими провели рейд, направленный на выявление и пресечение случаев несанкционированной торговли.
Как рассказали в мэрии Новосибирска, нарушение было найдено в Октябрьском районе. Там торговали мясом прямо из кузова фургона. Нарушителю был выписан штраф.
Рейды по выявлению и предотвращению несанкционированной торговли в городе проходят еженедельно.
— За 10 месяцев проведено 224 рейдовых мероприятий, составлено 328 протоколов, изъято более 67,7 тонн продовольственных товаров, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
Напомним, что не так давно были изъяты почти 3 тонны нелегальной картошки в Новосибирске. Владелец решил забрать конфискат с территории овощехранилища.
После долгих переговоров и споров, а также благодаря тому, что был предотвращён побег нелегального коммерсанта, его задержали и передали полиции.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы самостоятельно изгоняют мигрантов-торговцев из Хилокского микрорайона.
Источник фото: мэрия Новосибирска
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