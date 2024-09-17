Притаились в кустах: новосибирцы самостоятельно изгоняют мигрантов-торговцев из Хилокского микрорайона

Жители Новосибирска начали самостоятельно изгнать нелегальных торговцев с Хилокского микрорайона. Не смотря на регулярные рейды правоохранителей и запреты городских властей, мигранты продолжают торговлю. Но теперь уже спрятавшись в кустах возле жилых домов.
Одна из местных жительниц подошла к иностранцу с вопросом о наличии документов на продукцию.
— У вас есть сертификат на продукцию? Вы налоги платите?, — интересуется женщина.
— Сегодня продам и больше сюда не приду, — заявляет мигрант.
Сибирячка пригрозила вызвать полицию, если торговец не свернет свою деятельность.
В ответ на это мужчина покорно начал собирать пожитки, однако, как уверяет автор видеоролика, делает это лишь для вида.
— Не в первый раз он обещает уйти отсюда, но каждый день продолжает здесь торговать, — поясняет женщина.
В поле зрения местных жительниц попали две иностранки. Дамы символично разложили мешки с товаром под дорожным знаком «стоп» у дороги. В ассортименте вещи и обувь. На просьбу сибирячек свернуть торговлю иностранки отказались покидать «насиженное» место и вступили в спор с непрошенными «гостями».
Напомним, жители Хилокского микрорайона уже более 4-х лет ведут негласную борьбу с нелегальными кафе мигрантов и антисанитарией вокруг их домов. Все это время новосибирцы писали жалобы во всевозможные инстанции и просили избавить их от беспорядка и гор мусора, которые здесь устроили гости из Средней Азии.
После многочисленных жалоб новосибирцев правоохранители совместно с силовиками, городскими властями, Роспотребнадзором, налоговой и прокуратурой закрыли скандальное кафе «Кишлак».
Поводом стала история с конфликтом между местными жительницами и мигрантом, который приехал на разборки. Мужчина, нагло доказывающий, что он является участником СВО и демонстрирующий кривые нашивки с перевернутым российским флагом, набросился на беззащитных женщин с претензиями. Иностранец обвинил женщин в жалобах на кафе «Кишлак».
С тех пор рейды правоохранителей в Хилокском участились. Было закрыто несколько незаконных кафе, снесены самовольно возведенные постройки и зачищены нелегальные торговые точки.
Ранее редакция сообщала о том, что в Хилокском микрорайоне Новосибирска закрыли очередное заведение общепита с мигрантами. Выяснилось, что «Тан-Баран» построен на земельном участке самовольно безо всяких на то разрешений. Мэрия через суд намерена добиться сноса кафе-нелегала.
Источник фото: скриншот видео из группы «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» в ВКонтакте.
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