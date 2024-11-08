С начала года в Новосибирской области выявили три финансовые пирамиды

За девять месяцев 2024 года в Новосибирской области выявлены 16 нелегальных участников финансового рынка, сообщили в Сибирском ГУ Банка России. Это на три компании меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большинство из них (семь) — работали, используя вывески ломбардов или их наименования. В трех случаях, ломбардной деятельностью занимались комиссионные магазины.

Еще шесть организаций незаконно выдавали микрозаймы и использовали наименование микрокредитной компании.

Также на территории региона выявлены три финансовые пирамиды. Они предлагали клиентам вложиться в различные проекты. В первом случае организаторы пирамиды позиционировали себя как глобальное инвестиционное общество и обещали сверхдоходные активы. Вторая организация — с формой собственности «акционерное общество» предлагала приобрести акции магазина в мессенджере. Мошенники обещали прибыль за два года до 50 млн долларов. В третьем случае физическое лицо привлекало инвестиции через договоры займа. Выплаты процентов производились за счет новых клиентов.

Всего на территории Сибирского федерального округа эксперты Банка России выявлено 156 нелегалов, в том числе пять проектов с признаками признаки финансовой пирамиды.

Эксперт Сибирского ГУ Банка России Олег Дубровский ранее рассказал о ключевых трендах, которые формировались и развивались на сегменте нелегальных участников рынка в Сибири в 2023-2024 годах. Он отмечал, что модель классической финансовой пирамиды трансформировалась. В основном эти схемы сегодня представляют собой анонимные интернет-ресурсы с псевдоинвестиционными предложениями, которые привлекают средства в сомнительные проекты, обещая высокую гарантированную доходность.

Напомним, Банк России на своем сайте публикует список компаний с признаками нелегальной деятельности. Сейчас в списке 5826 организаций. В Новосибирской области зарегистрировано 14 нелегальных организаций, в Омской области — 28, Алтайский край — 20, Кемеровская область — 17, Красноярский край — 46, Томская область —7.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области зафиксировали сбыт фальшивых 5-тысячных купюр.