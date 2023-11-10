Застройщикам Радужного дали по 4 года колонии за обман дольщиков

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу об обмане 146 дольщиков, которые покупали квартиры в строящихся домах ЖК «Радужный» в селе Верх-Тула Новосибирского района. Надежда Зибницкая и Сергей Варламов признаны виновными в мошенничестве и причинении имущественного ущерба гражданам, а также подрядчикам, занятым на строительстве жилья, на 150 млн рублей

Суд приговорил Зибницкую и Варламова к 4 годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Вопросы восстановления нарушенных прав участников долевого строительства находятся на контроле прокуратуры.

— У нас большая интересная площадка в Верх-Туле, но сейчас не хватает оборотных средств для продолжения проекта, поэтому мы решили привлечь внешнего инвестора. Свою роль играют и ужесточившиеся требования к долевому строительству, прописанные в 214-ФЗ, — поясняла Зибницкая.

Напомним, с 2014 года по 2021 год ООО ИСК «Базис-Строй» (директором была Надежда Зибницкая) и ООО «АльянсРегионСтрой» (Сергей Варламов) заключали с гражданами договоры на строительство 5 многоэтажных домов. В 2019 году Надежда Зибницкая рассказывала Infopro54 о том, что компания ищет соинвестора для продолжения проекта.

В 2020 году дольщики выступили с открытым обращением к властям, заявив, что уже шесть лет не могут получить оплаченные квартиры. Весной 2022 года следователи передали документы по делу в суд.

Весной 2023 года стало известно, что ППК Фонд оценил стоимость прав на земельные участки с объектами незавершенного строительства «Базис-Строй» — 242 миллионов рублей, дольщикам нужно было выплатить 244 млн. Активы компании-банкрота Фонд планировал прождать другой компании, которая реализует в Верх-Туле свой проект.

Ранее редакция сообщала о том, что директора Интеркома за обман дольщиков на 220 млн рублей взяли под стражу в зале суда в Новосибирске.