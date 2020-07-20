Несколько кандидатов покидают коалицию «Новосибирск 2020»

Сразу несколько потенциальных кандидатов в горсовета Новосибирска от коалиции «Новосибирск 2020» отказались от участия в выборах в ее составе. Один из них — руководитель общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов. Как следует из совместного заявления, сделанного Антоновым и коалицией, причиной стали принципиальные разногласия по ряду вопросов федерального уровня.

— В течение всего времени существования нашей коалиции и Ростиславу, и другим ее участникам неоднократно приходилось объяснять своим сторонникам, как мы планируем преодолевать наши противоречия по федеральной повестке, — говорится в заявлении. — Обсуждались эти вопросы как внутри коалиции, так и среди сторонников. В частности, противоречия выразились в позиции при голосовании по поправкам в Конституцию, в ходе которого Ростислав Антонов выступил за поправки, а большинство участников Коалиции — против.

— Да, во главу угла ставится противостояние с блоком ЕР и КПРФ, которые фактически привели Новосибирск к стагнации, — сообщил изданию уполномоченный коалиции по взаимодействию с прессой Алексей Мазур. — Но люди есть люди, если мы сами готовы сотрудничать друг с другом, несмотря на разногласия, то наши сторонники зачастую не готовы. Поэтому, с тактической точки зрения, оказалось выгоднее несколько размежеваться. В коалиции много людей с разными взглядами. Но пока нам удается разрешать споры и противоречия внутри коалиции.

Напомним, при создании коалиции ее инициаторы заявляли о приоритете вопросов местного значения и о том, что к участию допускаются представители любых общественных и политических организаций, кроме партий «Единая Россия» и КПРФ. Однако события стали разворачиваться иначе.

— Когда произошла история с «Яблоком» выяснилось, что позиция людей в коалиции в рамках федеральных вопросов, все-таки имеет значение, — рассказывает кандидат. — Трещина у нас возникла, но работали дальше и держались вместе. Но потом разногласия продолжались, потому что у меня есть своя достаточно устойчивая позиция по многим вопросам. Я неоднократно высказывался вразрез с коалиционной позицией. А потому ряд членов коалиции вышел ко мне с предложением избежать внутренних конфликтов, идти двумя колоннам. Чтобы не тратить время на обсуждение позиций по поправкам в Конституцию или по присоединению Крыма, другим внешнеполитическим или федеральным вопросам, было принято совместное решение, что я выхожу из коалиции.

Как, в свою очередь, рассказал Ростислав Антонов в комментарии Infopro54, первой трещиной между ним и большинством членов коалиции послужила история с реготделением партии «Яблоко». Напомним, что федеральное партийное руководство выступило резко против соседства своих региональных подчиненных, которых в коалиции набралась целая плеяда, с Антоновым, в результате чего реготделение партии было ликвидировано «сверху».

В то же время обе стороны не намерены чинить препятствий друг другу. В частности, члены коалиции не будут выдвигать нового кандидата по округу №6 в Железнодорожном районе, по которому Антонов выдвигается в горсовет. Сам Антонов в случае возможного избрания готов возобновить сотрудничество с оппозиционерами уже в составе горсовета как раз в решении актуальных вопросов муниципального уровня.

— В случае избрания, возможно, будем и дальше сотрудничать, — сообщает собеседник издания. — У нас подписано коалиционное соглашение. В тех пунктах, по которым я согласен с коалиционным соглашением, какой мне смысл отказываться от своих взглядов? В рамках согласованных позиций я готов и дальше сотрудничать. Мне же сейчас важнее сконцентрироваться на вопросах округа и избирателей. Если люди меня не поддержат, мне не помогут никакие коалиции.

— В случае избрания мне нужно будет приостанавливать адвокатскую деятельность, — сообщает Украинцев. — А я не могу отказаться от задач, которые передо мной стоят. Раньше существовала возможность совмещать работу адвоката и депутата. Но Федеральная палата адвокатов выдала разъяснения: невозможно совмещать эти виды деятельности.

Еще один член коалиции — адвокат Николай Украинцев — не будет участвовать в выборах не только от коалиции, но и вообще. Однако, по словам Украинцева, здесь причины более прозаичные, связанные с его профессиональной деятельностью: законодательство не позволяет совмещать статус адвоката и депутата представительного органа.

При этом, как отмечают члены коалиции, те округа, где по каким-то причинам нет их представителей, без внимания не останутся.

— По всем округам, где не будет кандидатов коалиции, мы дадим рекомендацию своим сторонникам — за кого голосовать, — сообщают в коалиции. — Пока были лишь предварительные переговоры, мы будем смотреть на окончательный расклад и на то, насколько кандидаты в этих округах будут готовы поддержать наши принципы и наши обязательства перед избирателями.

По информации избирательной комиссии Новосибирска, из членов «Коалиции 2020» о своем участии заявили домохозяин Вячеслав Анорин (округ №1, Дзержинский район), студент Леонид Лифанов (№2, Дзержинский), замгендиректора ООО «Агат» Андрей Бурык (№3, Дзержинский), студент Владимир Мошкович (№4, Дзержинский), журналист Петр Маняхин (№7, Железнодорожный), телеведущая Мария Лондон (№8, Заельцовский), журналист Алексей Мазур (№9, Заельцовский), предприниматель Денис Новичков (№13, Калининский), самозанятый Александр Давыдов (№14, Калининский), предприниматель Алексей Куницин (№15, Калининский), адвокат Ольга Забалуева (№16, Калининский), предприниматель Антон Нелидов (№20, Кировский), временно не работающий Александр Захаров (№22, Кировский), студент Сергей Косов (№23, Кировский), главный инженер по разработке ПАО «Сбербанк» Семен Гунькин (№24, Кировский), технический директор ООО «Сфера–2000» Антон Картавин (№25 Ленинский), пенсионер Игорь Гавриленко (№26, Ленинский), директор ООО «Континент» Алексей Иванов (№27, Ленинский), урбанист Вячеслав Удинцев (№28, Ленинский), общественник Анастасия Сергеева (№32, Ленинский), самозанятый Илья Пуховский (№33, Ленинский), зоозащитник Милена Варивода (№34, Ленинский), самозанятый Даниил Маркелов (№36, Октябрьский), самозанятый Кирилл Левченко (№37, Октябрьский), журналист Александр Могилин (№38, Октябрьский), менеджер ООО «Ай-Ти-Си» Хельга Пирогова (№40, Октябрьский), студент Арина Герасимова (№41, Октябрьский), директор ООО «Бистрейт» Алексей Нефедов (№42 Первомайский), замдиректора ООО «ДСО Консалтинг» Сергей Дьячков (№43, Первомайский), машинист электровоза Алексей Немцев (№44, Первомайский), экс-руководитель реготделения партии «Яблоко» Светлана Каверзина (№46, Советский), юрисконсульт Ольга Нечаева (47, Советский), домохозяин Михаил Шароглазов (№38, Советский), директор фонда защиты прав граждан Сергей Бойко (№49, Центральный) и домохозяйка Александра Попова (№50, Центральный).

Фото со страницы коалиции в Facebook