Nestle отказалась от строительства фабрики по изготовлению кормов в Новосибирске

Nestle решила не строить фабрику по изготовлению кормов для домашних питомцев на территории промышленно-логистического парка (ПЛП) «Южный» в Новосибирской области. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на министра экономического развития области Льва Решетников.

— Сейчас Минэкономразвития региона совместно с Агентством инвестиционного развития (АИР) области прорабатывает локализацию потенциальных резидентов на территории ПЛП «Южный», — отметил Решетников.

Запланированный

Первые производственные линии на заводе планировали запустить в 2023 году, а на полную мощность — в 2024. Мощность предприятия оценивалась в 75 тысяч тонн кормов ежегодно.

Индустриальный парк «Южный ПЛП» — парк типа «Greenfield» площадью 143,4 га в границах Искитимского района и Бердска. Ведётся комплексное обустройство территории и создание индустриальной зоны, обеспечение земельного участка объектами инженерной и транспортной инфраструктуры, привлечение инвесторов для реализации инвестиционных проектов. Напомним, ранее на площадке планировал разместиться завод Nestle (на территории 70 га).

Ранее редакция сообщала о том, что для «Южного ПЛП» резидентов поищут в районах области.