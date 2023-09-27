Победа прокуратуры в суде может остановить строительстве жилья в Новосибирске

— 7 арбитражный суд недавно признал незаконным ввод в эксплуатацию жилых домов без социальной инфраструктуры: детских садов и школ. Как будем уменьшать разрыв между построенным жильем и потребностями центральной части города в детсадах и школах? — поинтересовался на сессии горсовета Новосибирска председатель комиссии по муниципальной собственности, депутат Сергей Бондаренко.
— Будем строить — планы в этом отношении большие, есть бюджетные и небюджетные проекты, которые находятся в разной степени готовности, — пояснил мэр города Анатолий Локоть.
Председатель постоянной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения и член постоянной комиссии по городскому хозяйству, депутат Андрей Гудовкий обратил внимание депутатов и муниципалитета на риски, которые несет это решение суда.
— То, что прокуратура подала заявление в суд и выиграла его — это здорово и хорошо: строители теперь должны будут выделять деньги на соцобъекты. Но это может остановить стройку, а для города это самое значимое экономическое направление по количеству занятых, по отчислениям. Нужно садиться с прокуратурой и принимать решения, — предложил Гудовский.
Анатолий Локоть согласился, что правоприменительная практика должна быть разумной.
— Преследуя одну цель, можно остановить всю работу. Нужны консультации: как дальше выстраивать работу, — добавил градоначальник. — Вопрос обеспечения города школами и детсадами важен, у нас долгое время строительство жилья обгоняло строительство соцобъектов. Но одним махом эту проблему вряд ли удастся решить. Надеюсь на поддержку депутатского корпуса.
Ранее редакция сообщала о том, что недостроенную концессионную школу начали разбирать в Новосибирске.
Фото пресс-службы горсовета Новосибирска
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