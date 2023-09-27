Победа прокуратуры в суде может остановить строительстве жилья в Новосибирске

— 7 арбитражный суд недавно признал незаконным ввод в эксплуатацию жилых домов без социальной инфраструктуры: детских садов и школ. Как будем уменьшать разрыв между построенным жильем и потребностями центральной части города в детсадах и школах? — поинтересовался на сессии горсовета Новосибирска председатель комиссии по муниципальной собственности, депутат Сергей Бондаренко.

— Будем строить — планы в этом отношении большие, есть бюджетные и небюджетные проекты, которые находятся в разной степени готовности, — пояснил мэр города Анатолий Локоть.

Он напомнил, что в этом году по месту прописки в экономический лицей не попали 52 первоклассника.

Председатель постоянной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения и член постоянной комиссии по городскому хозяйству, депутат Андрей Гудовкий обратил внимание депутатов и муниципалитета на риски, которые несет это решение суда.

— То, что прокуратура подала заявление в суд и выиграла его — это здорово и хорошо: строители теперь должны будут выделять деньги на соцобъекты. Но это может остановить стройку, а для города это самое значимое экономическое направление по количеству занятых, по отчислениям. Нужно садиться с прокуратурой и принимать решения, — предложил Гудовский.

Анатолий Локоть согласился, что правоприменительная практика должна быть разумной.

— Преследуя одну цель, можно остановить всю работу. Нужны консультации: как дальше выстраивать работу, — добавил градоначальник. — Вопрос обеспечения города школами и детсадами важен, у нас долгое время строительство жилья обгоняло строительство соцобъектов. Но одним махом эту проблему вряд ли удастся решить. Надеюсь на поддержку депутатского корпуса.

Напомним, прокуратура города Новосибирска опротестовала проект планировки бывшей территории завода «Синар». По сообщению ведомства, нормативно-правовой акт противоречит требованиям ст. 42 ГПК РФ и нормативам градостростроительного проектирования, поскольку при наличии значительных территорий для строительства жилых многоквартирных домов не предусматривает наличие территорий для застройки образовательных учреждений, объектов социальной инфраструктуры.

Ранее редакция сообщала о том, что недостроенную концессионную школу начали разбирать в Новосибирске.