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В октябре компания Александра Абалакова планирует выйти на IPO

  • 12/10/2024, 18:30
Автор: Юлия Данилова
В октябре компания Александра Абалакова планирует выйти на IPO
«Ламбумиз» готовится к строительству нового цеха и расширению ассортимента

Компания ПАО «Ламбумиз» (Москва) готовится выйти на IPO в октябре. 2 октября Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск и проспект обыкновенных акций компании.

Основная цель эмиссии — привлечение денежных средств для строительства нового цеха площадью 14 тысяч кв метров и приобретения оборудования для выпуска новых видов продукции. На площадке планируется разместить производство асептической упаковки, увеличить производственные мощности, расширив текущий ассортимент. В целом в проект компания планирует вложить за два года 1,5 млрд рублей, запуск производства намечен на 2027 год.

Еще ни одна компания в Новосибирске не вошла в реестр утилизаторов— Инвестиционный проект позволит нам выйти на объемный рынок асептической упаковки, что обеспечит рост выручки в кратных размерах, — отмечает генеральный директор ПАО «Ламбумиз» Александр Абалаков. — Выход на публичный рынок позволит нам также активизировать планы по M&A сделкам, за счет которых ускорять темпы развития.

При сохранении доли на рынке Gable Top на уровне 35% и выходе на уровень 10% рынка асептической упаковки, компания намерена нарастить выручку в 3,5 раза к 2028 году.

По данным Seldon.Basis, АО «Ламбумиз» создано в 1992 году в Москве, ук — 481.6 тысяч рублей. Основной вид деятельности — производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары. «Ламбумиз» — компания полного производственного цикла. Производственная площадка является одним из 44 промышленных парков Москвы, площадь производственно-складских комплексов которого превышает 20 тыс. кв.м., а земельный участок позволяет их расширить еще на 14 тыс. кв. м. Выручка компании в 2023 году составила 2,6 млрд руб., по итогам первого полугодия 2024 г. — 1,42 млрд руб., что на 15,2% больше, чем за АППГ. Продажи картонной неасептической упаковки выросли в 2024 году на 27%: всего этого вида упаковки было продано на 1,22 млрд руб. против 960 млн руб. за шесть месяцев 2023 г.

Ранее редакция сообщала о том, что в состав совета директоров «Ламбумиз» вошли Иван Стариков и Денис Котин. 

Фото freepik, автор: master1305

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Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Россия Новосибирск Москва

Теги : инвестиции в производство выход на IPO


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