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Николай Красников: Кольцово не превратится в спальный район Новосибирска

  • 29/11/2021, 17:40
Автор:
Новости Новосибирска
Если после запуска «СКИФ» власти хотят сделать его научным центром мирового уровня.

— Известно, что ГК «Эталон» выкупила 26 га микрорайона 5А в Кольцово. После этого в соцсетях и СМИ возникло напряжение: а не подсадит ли это строительство социальную сферу Кольцово? Эту тему мы обсуждали на встрече с представителями ГК «Эталон», с губернатором Андреем Травников и выработали единое решение: Кольцово должно остаться образцом градостроительной политики и комплексного развития территории, — заявил на пресс-конференции мэр Кольцово Николай Красников.

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Он напомнил, что последние 10 лет администрация наукограда работала над балансом научно- производственной, жилой и социальной зоны.

— Хочу всех успокоить: мы и дальше будем соблюдать этот баланс. Мы договорились, что «Эталон» синхронизирует строительство микрорайона с развитием объектов социальной инфраструктуры: школ, детских садов, спортивных объектов, общественных пространств. Реализация проекта застройщика растянется на 6-7 лет, — пояснил Красников. — Кроме того, в новом микрорайоне мы ограничили высоту домов 17 этажами. Плюс застройщик согласился поучаствовать в решении вопросов развития инженерной инфраструктуры (сетей теплоснабжения, канализования) и только после этого серьезно зайти в строительство. Наш ключевой посыл — «Кольцово не должно стать спальным районом Новосибирска» — был принят. Наукоград должен стать комфортным городом. Если мы хотим, чтобы он стал центром мирового уровня после запуска «СКИФ», то должны соответствовать мировым требованиям и думать на перспективу, на десятилетия.

В частности, Николай Красников напомнил, что в этом году в наукограде ввели в эксплуатацию ледовый дворец, легкоатлетический манеж, ряд общественных пространств и т.д.

— У нас капризный житель, который может уехать за рубеж и для которого важен хороший уровень развития городской среды. На федеральном уровне сейчас готовятся предложения по развитию территорий с научным потенциалом. Надеемся, в этот список войдут наработки наукоградов, — говорит Николай Красников. — В частности, по арендному жилью. Этот механизм позволит нам уйти от спальности, в то же время даст возможность для закрепления нужных специалистов (учителей, врачей и т. д.), приема иностранцев.

В мае 2022 года наукоград планирует выйти в Госэкспертизу с проектом конгресс-холла. Идет работа над проектом Дома ученых, где будет галерейное пространство, трансформируемые залы и большой зал, отвечающий требованиям для проведения самых разнообразных форумов. Идет работа с потенциальными инвесторами для строительства гостинично-развлекательного комплекса, который будет принимать этих гостей не только в режиме конгресс-холла, но и проживания. Кроме того, идет проектирование большого больничного комплекса с учетом не только расширения Кольцово, но и приема иностранных гостей.

Фото с сайта наукограда Кольцово

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск Кольцово

Теги : СКИФ наукоград Кольцово город благоустройство


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