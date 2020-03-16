Борьба с эрзац-продуктами: Новосибирск возьмут за образец

Практика муниципальных властей Новосибирска в сфере организации здорового питания детей может стать мастер-моделью для всей России. Об этом в ходе пресс-коференции, состоявшейся в ТАСС (Новосибирск) и посвященной Всемирному дню защиты прав потребителей, сказал директор ассоциации экспертов «Сибирский федеральный центр оздоровительного питания» Яков Новоселов.

Роль источника тиражного опыта Новосибирск заслужил в силу первенства в освоении темы. Как подчеркнул Яков Новоселов, Новосибирск первым в стране с 2018-го наладил на муниципальном уровне систему контроля за качеством пищевых продуктов, поставляемых в детские учреждения. Нигде в стране ничего подобного до сих пор нет, наш город в этом деле лидер и инициатор. И результативность этого начинания уже весьма высока

Особо Яков Новоселов остановился на том факте, что роста цен эта борьба не вызвала. Более того, цены на качественные и натуральные продукты, поступающие в систему детского питания, сейчас даже снизились. Особо подчеркнул Новоселов, что отождествление низкой цены и суррогата — манипулятивное клише. Ибо цену, по его словам, формирует, в первую очередь, торговая надбавка на конкретный продукт, а не только себестоимость.

— Потому и бывает, что колбаса из субпродуктов, имитаторов вкуса и растительного белка может оказаться дорогой, а колбаса из натурального мяса — дешевой, — объясняет он. — Просто цену каждой из них по-своему сформировала торговая надбавка.

— Были ликвидированы фирмы-«прокладки», были ликвидированы откровенные схемы воровства. В общем, была сломана система, обуславливавшая безнаказанность поставки суррогатов и фальсификатов.

По словам Якова Новоселова, сфера детского питания Новосибирска пережила тотальную системную трансформацию:

С особым удовольствием Новоселов остановился на экономическом эффекте процесса.

— Введение системы экспертизы дало экономию 40 млн рублей в год, — подытожил он. — А затраты на создание системы экспертизы составили около 3 млн. То есть мы сэкономили городу 37 млн и обеспечили детей Новосибирска качественным и здоровым питанием.

Теперь новосибирская двухгодичная практика в этой сфере будет переводится в формат мастер-модели. И процесс уже начался.

— Наш опыт был рассмотрен уже дважды на Совете Федерации, в Общественной палате РФ, в рабочую группу которой я вхожу, — отметил Яков Новоселов. — Остальным регионам рекомендовано внедрить наш опыт. Именно рекомендовано, поскольку административных механизмов жесткого побуждения на эту тему сейчас нет. Совет Федерации включил наши предложения по изменению федерального законодательства.

Как подчеркнул Новоселов, об «изобретении велосипеда» речи не идет в принципе, ибо предпосылки эффективного контроля качества пищевых продуктов существуют в законодательной безе и сейчас, а новосибирский опыт просто олицетворяет деятельный подход к этому материалу:

— В 44-м федеральном законе механизмы контроля качества прописаны, дело только в желании ими пользоваться. Есть еще закон № 223 ФЗ о закупках без конкурса. Там таких проверок вообще не предусмотрено. Потому мы предложили и его доработать.

Как сообщила другой спикер пресс-конференции, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Наталья Ильиных, успехи новосибирского муниципалитета в нормализации индустрии детского питания перед этапом федерализации нужно распространить и на регион.

Область в данном случае — это промежуточный этап при выводе наработок новосибирской мэрии в общероссийский контекст.

В области такой работы тоже много: 750 дошкольных заведений, 130 тысяч 793 детсадовца. В дошкольном секторе уже внедрено 4-5 разовое питание для 100% воспитанников. В области 1058 образовательных организаций, 332 тысячи 518 школьников. 147576 — это начальная школа, с 1 по 4 классы. 5-11 классы — 184942 ребенка. Охват горячим питанием — 96,2%. По начальной школе — 98,7%. Охват двухразовым горячим питанием — 36,8%. Борьба с суррогатами и фальсификатами в области пока менее результативна, так как описанный Яковом Новоселовым успешный опыт — это пока именно новосибирская, только городская практика.

Примечательно, что форсированная и тотальная проработка детской пищевой темы дала и наблюдаемый общерыночный эффект.

— В 2019 году, по сравнению с 2018-м, снизилось на 10% количество фальсификатов молочных продуктов, — констатировал Яков Новоселов. — Было 45%, стало 35%. Снизилось и количество фальсификатов колбасных изделий. Было 94%, стало 86%. По рыбе — снижение с 35% до 10%.

При этом спикер подчеркнул, что такую понижающую статистику дали именно проверки в школах и детсадах, где фальсификата теперь практически нет. Зато в рознице, во «взрослой» части рынка, все осталось на прежнем уровне. И теперь пора системно браться и за нее.

— Не хочу сказать, что в школы теперь не пытаются поставить фальсификат, — резюмирует Новоселов. — Да пытаются! И сейчас тоже. Нажиться-то хочется. Но проверки идут постоянно, такие попытки быстро выявляются, контракты тут же разрываются, берутся штрафные санкции. И тут же приглашается другой поставщик. Словом, нам удалось сделать практически невозможное в школьном и детском питании. А в рознице все пока так же, как и было. Там нужны свои собственные системные меры. Там другие механизмы, посложнее. Но мы будем над этим работать.

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