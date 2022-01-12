Власти обещают удвоить объёмы капитального ремонта в 2022 году

Как прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, повышение взноса на капитальный ремонт с 8,03 до 10,07 рублей за квадратный метр – это вынужденная мера.

— Без повышения взноса на этот уровень фактически невозможно выполнить утвержденную региональную программу капитального ремонта. В 2021 году мы столкнулись с резким ростом стоимости строительных материалов – в среднем на 150% по сравнению с 2020 годом, а по ряду позиций, таких металлопрокат и изделия из металла, — до 220%. В результате, в прошлом году из 700 закупок по капитальному ремонту не состоялись 404. Подрядчики не видели экономической целесообразности в выполнении этих контрактов. Соответственно, часть работ была перенесена на 2022 год, – пояснил министр.

По словам Дениса Архипова, в текущем году планируется отремонтировать порядка 1000 многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на общем счете. В 2021 году региональным оператором организована работа по капитальному ремонту в 408 многоквартирных домах. Кроме того, выполнены работы на 160 многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах. Всего отремонтировано 564 дома.

В министерстве ЖКХ и энергетики региона также уточнили, что в ведомство регулярно поступают обращения граждан с просьбой выполнить капитальный ремонт раньше установленного срока, это порядка 200 домов ежегодно, однако эти просьбы не удовлетворяются в силу ограниченности средств, собираемых на общем счете.

В свою очередь, все взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками на общий счет, учтены за каждым домом, за каждым лицевым счетом, и эти средства расходуются на ремонт домов, включенных в план текущего года на возвратной основе. Оплачивая взносы, собственники делают вклад в ремонт своего дома.