С 26 сентября Япония ввела новый пакет санкций против РФ

Власти Японии ввели очередные санкции против России, соответствующий документ опубликован на официальном сайте ведомства.

В списке фигурирует 21 компания, каждая из них связана с оборонной промышленностью. В частности, среди предприятий — «Машприборинторг», ООО «Интеко», АО «Энергия», тамбовский завод «Октябрь» и другие.

Кроме того, страна восходящего солнца запрещает поставки товаров, имеющих отношение к производству химического оружия.

Такие шаги предприняты «в качестве вклада в международные усилия в связи с ситуацией на Украине и с учетом мер, предпринятых ведущими странами», отмечается в заявлении.

Ранее Япония запретила ввоз в РФ 14 видов высокотехнологичных товаров, включая вантовые компьютеры, 3D-принтеры, электронные микроскопы. Кроме того, запрещен ввоз в страну оборудования для нефтепереработки, производства водородного топлива, органических полевых транзисторов, органических солнечных батарей и возобновляемых видов энергии.

Генсек кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявлял, что страна сохранит введенные антироссийские санкции, чтобы таким образом оказать поддержку Украине.