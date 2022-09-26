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С 26 сентября Япония ввела новый пакет санкций против РФ

  • 26/09/2022, 16:29
Автор:
санкции против РФ
В списке фигурирует 21 компания, каждая из них связана с оборонной промышленностью. В частности, среди предприятий — «Машприборинторг», ООО «Интеко», АО «Энергия», тамбовский завод «Октябрь» и другие.

Власти Японии ввели очередные санкции против России, соответствующий документ опубликован на официальном сайте ведомства.

В списке фигурирует 21 компания, каждая из них связана с оборонной промышленностью. В частности, среди предприятий — «Машприборинторг», ООО «Интеко», АО «Энергия», тамбовский завод «Октябрь» и другие.

Кроме того, страна восходящего солнца запрещает поставки товаров, имеющих отношение к производству химического оружия.

Такие шаги предприняты «в качестве вклада в международные усилия в связи с ситуацией на Украине и с учетом мер, предпринятых ведущими странами», отмечается в заявлении.

Ранее Япония запретила ввоз в РФ 14 видов высокотехнологичных товаров, включая вантовые компьютеры, 3D-принтеры, электронные микроскопы. Кроме того, запрещен ввоз в страну оборудования для нефтепереработки, производства водородного топлива, органических полевых транзисторов, органических солнечных батарей и возобновляемых видов энергии.

Генсек кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявлял, что страна сохранит введенные антироссийские санкции, чтобы таким образом оказать поддержку Украине.

Фото: pixabay.com — David_Peterson

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина санкции оборонная промышленность


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