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Ноу-хау ГК «Родня» — создание экосистемы, где выигрывают все участники

  • 12/12/2023, 10:00

Инфопро54: Бренды Новосибирской области
Как агентство недвижимости нашло единомышленников и стало примером социально-ответственного бизнеса.

Тема недвижимости Елену Неклюдову привлекала давно. Работая по найму она понимала, что ее не устраивают принципы и ценности компании- работодателя, хотя с точки зрения бизнеса на тот момент это был сильный игрок на рынке. В итоге в конце 2008 года Елена решила создать собственный проект со своими смыслами. После 2,5 месяцев работы появилось агентство недвижимости «Родня».

— Название мне пришло из подсознания, но оно включило в себя ценности и то отношение к услугам, к клиентам, которое я хотела заложить в свой бизнес. Родня — это самые близкие люди, — вспоминает Елена Неклюдова. Что касается миссии, то изначально она была шире: решать задачи клиентов как свои собственные, повышая их и свое благосостояние. Но потом вторая часть умерла. Я пришла к осознанию того, что недвижимость — это, с одной стороны, дом, где живут самые дорогие тебе люди: родители, дети, с другой — это, как правило, самое дорогое имущество человека. Поэтому мы решили, что в нашей компании недвижимость будет включать в себя и дом, и возможность получения дохода.

Когда переворачивается мир

Открылось агентство недвижимости в 2009 году, то есть в разгар ипотечного кризиса, который перерос в глобальный.

— Я отлично понимала, что делаю, так как в кризис у всех компаний становится меньше ресурсов. Мы были молодые, ресурсов у нас было немного, то есть мы оказались на равных позициях со старожилами рынка, — рассказывает Елена Неклюдова. — Мы понимали, что, открывшись в кризис, начнем расти с рынком, и это будет лучший период для развития. В первые годы агенство развивалось традиционным путем: компания открывала офисы, набирала и обучала людей обычным способом, и они тут же начинали работать. В 2013 году Елена прошла обучение по построению профессионального отдела продаж, и, по ее собственному признанию, мир перевернулся.

— Это был февраль 2013 года. В течение двух месяцев я провела в компании ряд реформ, задачей которых было создание новой системы стандартов работы. Для агенства недвижимости это больше исключение, чем правило. Для меня было принципиально работать качественно и по четким стандартам, — продолжает предприниматель. — Эта перестройка не прошла безболезненно. Из компании в течение двух месяцев ушли более 80% сотрудников. Это стало серьезным испытанием, но я не отступила — и была за это вознаграждена.

Инфопро54: Бренды Новосибирской обасти
После 2013 года с рынка недвижимости ушли достаточно много игроков, а АН «Родня» получило возможности для роста. К кризису 2014 года компания оказалась полностью подготовлена. Вопреки тренду на схлопывание бизнеса «Родня» искала и создавали новые технологии. Именно в тот период была рождена технология продажи объектов недвижимости «ценовой интервал», которая используется до сих пор.
В 2020 году компания прошла очередной этап перестройки и окончательно отошла от классического ведения бизнеса с вертикалью, с постановкой целей и KPI.

— Мы поняли, что входим в эпоху сотрудничества и партнерства, где бизнес живет по иной философии и работают другие законы. И опять оказались правы. Не знаю, как это удается. Наверное, это путь нашей компании, путь души, — рассуждает Елена Неклюдова. — Во время пандемии, потом событий 2022 года, благодаря тому, что мы объединились как партнеры, мы стали выстраивать взаимоотношения на основе сотрудничества, а это большая ответственность, это требует больше вложений, но и дает больше возможностей влиять на развитие, на работу компании. Это другой уровень качества и кайфа от бизнеса.

Ценности, которые все это время соблюдает компания и залог ее успеха — это:
• Тотальная работа над качеством на любом этапе: оказание услуги, продвижение компании, сбор обратной связи, инновационные истории.
• Единомышленники. В компанию не так просто попасть. Здесь организована трехступенчатая система отбора, выведенная практическим путем.
• Мы не работаем, мы просто живем, так как хотим быть счастливыми.

Экосистема: шаг за шагом

К концу 2023 года на базе АН «Родня» сформировалась одноименная группа компаний, в состав которой входит большая экосистема. В самой компании сегодня работают 65 человек, и еще более 2000 входят в клуб, созданный вокруг ГК. Компания работает по всей России, проводит огромное количество межрегиональных сделок.

— Целевая аудитория — это люди, которым нужен дом, которые хотят зарабатывать на недвижимости, хотят получать дополнительный доход. В итоге мы сформировали партнерский клуб по недвижимости для людей, не работающих в штате АН, но находящихся рядом. Это один из проектов группы, как и социальный проект «Недвижимость без границ», — говорит Неклюдова.

Как правило, люди, которые активно покупают недвижимость, формируют материальный фонд своей семьи, поэтому группа «Родня» в синергии с общественной организацией «ОПОРА РОССИИ» создали еще один проект — «ОПОРА — детям». За год он вырос в бизнес-проект АНО «Центр поддержки и развития семьи и детей». Для целевой аудитории также оказался актуальным вопрос с досугом, и следующим проектом стало развитие внутреннего туризма.
ГК «Родня» приобрела участок на берегу реки Бердь в Маслянинском районе. В 2026 году на этой площадке планируется открыть туристическую базу. Предполагается, что в ее состав будут в основном входить глэмпинги. Для развития этого проекта компания планирует подать заявку на получение гранта.

— Это будет база для семей с детьми, аналогично тому, как раньше отправляли детей на лето к родне — бабушкам и дедушкам в деревню. Таким образом мы будем поддерживать наши культурные традиции, быт, историю нашего народа, — рассказывает Елена. — Кроме того, на участке будет большой дом для приема тех, кто нуждается в нашей поддержке. Например, мы планируем приглашать в гости подростков, живущих в детских домах, а также особых детей с родителями.
В рамках проекта «ОПОРА — детям» планируется проводить мастер-классы от известных предпринимателей, чтобы дети понимали, что такое свой бизнес, стоит его открывать или нет, что для этого нужно, чтобы они могли найти друзей, которые им окажут поддержку после выхода во взрослую жизнь.
— Я сама предприниматель с внушительным стажем, мама четверых детей, двое из которых приемные, и я понимаю, насколько важно это взаимодействие. Мне уже хочется кому-то передавать накопленный опыт, подходы к предпринимательству. И такая потребность есть у многих представителей новосибирского бизнеса, — призналась Елена Неклюдова.

Инфопро54: Бренды Новосибирской обасти

Задач — масса, но лучше не заниматься всем подряд
Объем работы на ближайшие годы у ГК «Родня» огромный. Прежде всего, в рамках перечисленных Еленой проектов. Кроме того, в следующем году ГК «Родня» планирует передать партнерам из других городов — в Омск и Красноярск — проект «Недвижимость без границ». Со всеми наработками и технологиями.

— Выходить в другие страны мы пробовали, но поняли, что это не наша ниша. У нас достаточно работы внутри страны. Считаю, что деятельность нужно нишевать, а не заниматься всем подряд, так как только сегментирование и направленность усилий работы в одном месте обеспечивают качество услуги, — уверена Елена Неклюдова. — Однако на перспективу у нас масса задач. Традиционно это работа над качеством, развитие экосистемы и выстраивание взаимодействия с партнерами, клиентами, участниками проектов с использованием искусственного интеллекта. А также масштабирование проектов, как в Новосибирской области, так и в других регионах.

Елена Неклюдова, основатель ГК «Родня», автор государственного курса по переподготовке специалистов по недвижимости. Руководитель проекта «Биржа партнеров». Автор книги «О чем молчат риелторы: на сделках с недвижимостью может зарабатывать каждый?!»

 

Фото предоставлено Еленой Неклюдовой, автор Елена Симакова

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Регионы: Сиирь Новосибирск

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