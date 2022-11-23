Новая модель добровольного социального страхования начнет работать с 1 июля 2023 года

В настоящее время принимать участие в такого рода госпрограммах могут лишь отдельные категории граждан (ИП, адвокаты, нотариусы и другие). Вариант, предложенный на обсуждение министерством труда России, призван дать аналогичную возможность и самозанятым гражданам.

Согласно новой модели, гражданин сам определяет, какой размер выплат в случае болезни он хотел бы получать и, исходя из этого, уплачивает страховые взносы. Это может быть 32 484 руб. (2 МРОТ за полный месяц) или 48 726 руб. (3 МРОТ за полный месяц). Действующая модель предусматривает лишь один вариант такой суммы – МРОТ.

— С учетом специфики работы самозанятых граждан, предусмотрена возможность оформлять «страховые каникулы», оформлять страхование в приложении «Мой налог» буквально в один клик, как это сейчас происходит с государственным добровольным пенсионным страхованием, — отметил Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Новая модель позволит получать выплаты в случае болезни, травмы, протезирования, карантина, процедуры ЭКО или аборта, ухода за заболевшими членами семьи, в том числе – ребенком, во время санаторно-курортного лечения. Размер ежемесячного взноса составит 1247,38 руб. в месяц, если гражданин выбрал страхуемую сумму равную 2 МРОТ, и 1871 руб., если выбрана сумма равная 3 МРОТ.

Страхове пособия у застрахованный гражданин вправе получить после шести месяцев непрерывной уплаты взносов. При этом если он в течение длительного времени не пользуется выплатами по добровольному социальному страхованию, то размер взносов будет снижен: после 18 месяцев без страховых случаев – на 10%, а после 24 месяцев – на 30%.

Размер назначаемого пособия по временной нетрудоспособности для плательщиков взносов по добровольному соцстрахованию будет зависеть от выбранной страховой суммы и периода уплаты взносов, а также – как и в случае с обязательным социальным страхованием работающих граждан – от продолжительности страхового стража.

Страховой стаж в добровольном социальном страховании будет учитываться так же, как и в обязательном соцстраховании. То есть, если общий страховой стаж – менее 5 лет, то выплачивается 60% от страхуемого заработка, т.е. страховой суммы в случае с добровольным страхованием, если стаж – от 5 до 8 лет – 80%, если стаж более 8 лет – 100%.

Уточняется, что стаж, полученный в период работы по найму, в добровольном социальном страховании тоже будет учитываться.

После первых шести месяцев уплаты взносов застрахованный получает пособие с учетом стажа с коэффициентом 0,7 (то есть, 70% от пособия, рассчитанного с учетом стажа), после 12 месяцев участия в добровольном страховании – гражданин получает полное пособие, рассчитанное с учетом его стажа. Таким образом, выплаты по больничным листам будут составлять от 13,6 тыс. до 48,7 тыс. рублей в расчете за полный месяц в зависимости от выбранной страховой суммы, стажа гражданина и периода участия в программе добровольного страхования.

Кроме того, законопроектом предусматривает возможность «каникул» по платежам. Так, застрахованные могут платить страховые взносы в периоды временной нетрудоспособности и «пропускать» один месячный платеж каждые шесть месяцев непрерывной уплаты взносов.

Законопроектом предусмотрен переходный период для ИП и других категорий граждан, которые уже пользуются добровольным соцстрахованием. Он продлится до окончания страховых случаев, от которых они застрахуются до конца следующего года. В течение этого времени такие застрахованные лица могут выбрать: оставаться в старой модели и получать выплаты по старым правилам или перейти на новую модель страхования.

Ранее редакция сообщала о проекте нового постановления Минтруда, который предлагает выплачивать пособие в 116 800 рублей россиянам моложе 35 лет, переезжающим из регионов с высоким уровнем безработицы в регионы с недостатком трудовых кадров.