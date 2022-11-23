Теплового концессионера освободят от налогов

Принятие закона об освобождении компании-концессионера от оплаты имущественных налогов на срок действия концессионного соглашения позволит в дальнейшем не допустить рост тарифа более, чем на 8% от установленной ставки. Так считают в региональном Минэкономразвития. Пока такая мера господдержки действует ограниченный срок времени до окончания сроков концессионного соглашения.

Напомним, что в ценовых зонах теплоснабжения, к которым относится Новосибирск, преимущественным правом на заключение концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения обладает единая теплоснабжающая организация. Кроме того, конкурс на право заключения концессионного соглашения в ценовой зоне проводится в случае отказа единой теплоснабжающей организации от заключения концессионного соглашения. В начале августа в мэрии заявили о пересмотре условий тепловой концессии. Как следует из постановления главы города, до 31 декабря группа должна провести переговоры с «Новосибирской теплосетевой компанией» (Входит в ООО «Сибирская генерирующая компания». — Ред.) в форме совместных совещаний в целях обсуждения условий концессионного соглашения и их согласования. По результатам переговоров до 15 января 2023 года «Новосибирская теплосетевая компания» должна будет представить в мэрию города на рассмотрение предложение и проект концессионного соглашения с внесенными изменениями.

22 ноября начальник департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмолдьяров сообщил, что тарифы на тепло в Новосибирске сейчас устанавливает единая теплоснабжающая организация. С 1 декабря они вырастут на 11,9% до 1873 рублей 8 копеек.

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