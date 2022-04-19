Новая Зеландия ввела санкции в отношении 18 российских финорганизаций

Новая Зеландия вводит санкции в отношении крупнейших российских банков и финансовых учреждений из-за ситуации на Украине, пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел страны Нанаия Махута.

— Новая Зеландия вводит санкции в отношении 18 российских финансовых организаций, включая Центральный банк России и Фонд национального благосостояния, а также ряда других крупнейших финансовых учреждений страны, владеющих примерно 80% общего объема банковских активов Российской Федерации, — указала Махута в заявлении, опубликованном на сайте правительства.

Глава новозеландского МИД отметила, что в санкционный список были внесены «три основных государственных финансовых учреждения, включая ключевой инвестиционный фонд, восемь крупнейших банков РФ и семь финансово-кредитных организаций, связанных с российским оборонным сектором и имеющих отношение» к ситуации вокруг Крыма.

— В число юридических лиц, подпадающих под действие новых санкций, [помимо ЦБ РФ и ФНБ] вошли Альфа-банк, банк «Россия», банк «Открытие», «Черноморский банк развития и реконструкции», Московский кредитный банк [МКБ], Газпромбанк, Генбанк, «Индустриальный сберегательный банк», Новикомбанк, Россельхозбанк, Российский национальный коммерческий банк, Сбербанк, Совкомбанк, СМП Банк, Внешэкономбанк и ВТБ, — сообщила министр.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.