Рекламодателям

Московский путешественник рассказал новосибирцам о возможностях самостоятельных путешествий

  • 19/04/2022, 14:49
Автор:
Московский путешественник рассказал новосибирцам о возможностях самостоятельных путешествий
За 30 лет странствий писатель и создатель Академии вольных путешествий Антон Кротов побывал почти в 130 странах и во всех регионах России.

14 апреля в Новосибирске со своей лекцией в культурном пространстве «Этаж» выступал известный вольный путешественник Антон Кротов.

Журналистка ЧС-ИНФО побывала на лекции путешественника и узнала о сегодняшних возможностях самостоятельных путешествий, как зарабатывать деньги, находясь в пути, и с чего стоит начать тем, кто никогда «дикарём» не познавал мир, но очень хотел бы.

— Антон, расскажите, как вы начали путешествовать?

— Свои первые поездки я совершил на электричках. Это было в Москве весной 1990 года, когда мне было 14 лет. В один прекрасный день мы с приятелями сели в проходящую электричку и вышли из неё на следующей остановке. Вскоре мне удалось побывать и на других станциях, а также несколько раз сходить в одиночку пешком в г. Зеленоград (25 км). Так, собственно, и начались мои путешествия. Мне стало ясно, что, если доехать до конечной станции электрички, — можно пересесть на другую электричку и таким образом продолжить своё путешествие. Таким образом, я открыл «телепортатор» — возможность доехать до любого города СССР, снабжённого железной дорогой.

— А что такое вольное путешествие, оно ведь отличается от путешествий через турфирму?

— Конечно. Вольное путешествие — это передвижение по обитаемой части мира, при котором участник путешествия большую часть времени находится в обществе местных жителей, для которых это общение с ним не является оплачиваемой работой. Вольное путешествие происходит наземным путём — автостопом, пешком, на попутном и рейсовом транспорте, платно или бесплатно, иногда и по железной дороге или по воде, или авиастопом – перемещением по миру на попутных самолётах. Такое путешествие может длиться двое суток, а может и несколько лет. Многодневная поездка на велосипеде по населённой местности с ночёвками у местных жителей является вольным путешествием, а велопоездка с ночлегами в палатках — это спортивный туризм. Горный поход с ночлегами в юртах кочевников — вольное путешествие, а восхождение на пик Ленина — это альпинизм. Описанные мной в книгах примеры — наше путешествие в Магадан, в Индию, по Африке и так далее — примеры вольных путешествий.

— Ого, есть даже такое понятие как «авиастоп»! А на каком необычном транспорте вам приходилось ездить?

— В кабинах локомотивов, в вагонах грузовых поездов, в домиках геологов, которые перевозятся по железной дороге на Север, в грузовом самолёте и в барже, и на лодке-долблёнке, и на грузовом судне-контейнеровозе, на машине-самоделке, а также и на машине, которая везлась в кузове другой машины…

На Памире я проехал около 100 км верхом на бочке бензовоза, вцепившись руками в верхний люк. На высоте 4000+ метров над уровнем моря, среди заснеженных вершин Памира, по дороге очень тряской и не очень хорошей, за два часа я промёрз до невозможности. Интересно, что по приезду водитель захотел денег за проезд, и я действительно дал ему 10 сомони. Также я ездил автостопом на крыше УАЗика и джипа; бывал пятидесятым и даже почти шестидесятым человеком в кузове грузовика в Афганистане, Судане… На крыше товарного вагона в Мексике и на Мадагаскаре; на снегоходе — по зимнику на Камчатке; на разных путейских машинах и дрезинах — по железным дорогам в разных местах.

— А что вы обязательно берёте с собой в дорогу?

— Из наиболее универсально полезных вещей — мозги, паспорт и рюкзак. Кроме того, лично я таскаю с собой: большую кружку или котелок, географические карты, свои книги, паспорт, спальник. Иногда палатку, запасную одежду, кипятильник, ложку, «торпеду» (прозрачную пластиковую бутылку) — для воды в жаркое время или для крупы в холодный период года, ноутбук, смартфон…

— А оружие для самообороны?

— Никогда. Оно и не требуется. Лучшее оружие — правильное поведение. Живите хорошо, и никакие газовые баллончики, ножи, пистолеты, автоматы Калашникова вам не понадобятся.

— Если вы не пользуетесь услугами туроператоров и отелей, где вы ночуете?

— Нередко я путешествую с палаткой. Если у вас есть палатка, вы можете ехать так долго, сколько сможете, и спать хоть где. Она хороша на фестивалях, где все живут в палаточном лагере, а также в странах влажной тропической Африки, где люди не зовут в гости, а если и позовут — где-нибудь на севере Эфиопии или Кении — их жилища размером напоминают палатку, но грязнее… В Афганистан я также брал палатку, но использовал редко, лишь в сырых местах для защиты от комаров. Можно найти «вписку» у людей через сайт «Каучсёрфинга», вариантов немало.

— В каких самых необычных местах вам случалось ночевать?

— Мы с друзьями, помню, ночевали однажды в Пальмире (Сирия) в погребальной башне, расчистив этаж от костей прежних обитателей башни и города. Ночевали в Ереване на самой вершине монумента, посвящённого 50-летию Советской Власти.

На высшей точке Кабула: там есть гора, на которой в советские годы соорудили бассейн, после войн он много лет простоял сухим, а над ним стояла вышка для прыжков в воду – там мы и забазировались на ночлег с арбузами. На утро пришли с автоматами солдаты НАТО снимать нас оттуда – думали, верно, что талибы захватили точку. Да, она вся была со следами обстрелов.

Однажды я с другим путешественником попросился заночевать в церкви в Африке. Мы поставили палатку на возвышении перед алтарём, и легли в неё спать. Спустя время в храме включили свет, началась церковная служба, а мы так в палатке и пролежали, не стали вылезать, чтобы не смущать прихожан, и они нас не трогали. Потом свет погасили, и мы снова уснули!

Московский путешественник рассказал новосибирцам о возможностях самостоятельных путешествий

— Случалось ли вам в путешествии серьезно заболеть и что нужно положить в походную аптечку?

— Пару раз цеплял малярию: в Африке (2000) и в Папуа (2011). Оба раза вылечился таблетками. В Индонезии (2015) я подхватил лихорадку денге. В Росси весной 2020 года у меня пропал нюх – это был хорошо известный коронавирус.  В целом, болеть некогда, и не планирую это делать. Зубы вот ремонтирую иногда, за коленом приглядываю — оно иногда подозрительно скрипит. С собой лучше взять пластырь, активированный уголь, йод и таблетки от болезней, которыми вы любите болеть — вы-то лучше знаете ваш организм! Ну, а если едете куда-нибудь в Африку, проконсультируйтесь с бывалыми людьми.

— Многих, как мне кажется, интересует, чем нужно заниматься и кем работать, чтобы получалось так много времени проводить в дороге?

— Большинство путешественников — люди не полностью вольные, и путешествуют один или несколько месяцев в году. В остальной жизни они притворяются студентами или прикрываются иным социальным статусом. Людей, путешест­вующих по полгода ежегодно, немного. И у каждого из нас своя технология жизни и заработка. Я, например, занимаюсь книгами: пишу, издаю их и продаю. Кто-то занимается промышленным альпинизмом, фотографией, журналистикой, музыкой, дизайном.… Один из моих друзей — железнодорожник, но каждый год он добывает у начальства 2-3-месячный отпуск.

— Зимой вы тоже путешествуете?

— Да. Надо помнить, что зима — локальное понятие. Когда у нас, в северной России, снег и морозы, в других, более тёплых странах, например, в Индии, или в Судане, или в Ботсване, таковых морозов не имеется.

— Где вам понравилось бывать больше всего?

— Очень приятна и интересна Индонезия: тысяча обитаемых островов, и на каждом из них — своя жизнь, свой мир, и тысячи пароходов, паромов и лодок между всеми этими островами. Контраст — от небоскрёбов Джакарты до дикарей Новой Гвинеи. Тёплый климат, низкие цены, гостеприимный народ. Ещё из приятных стран, где многие мои друзья «залипают» годами, нужно назвать Таиланд — и там я ещё не раз также планирую побывать. Ещё понравился Иран. Очень своеобразен Пакистан — это добрая, свободная, весёлая страна. Природа, вкусные бананы и прочие фрукты в Кении и Танзании полюбились. Очень полюбилась и северная, горная часть Афганистана. Доброй нам запомнилась Сирия — там я был не меньше восьми раз, но сейчас это не место для путешествий. Увы. Очень многообразная и интересная для путешествий страна Китай. Я люблю, пожалуй, каждую страну, и каждую — своей особой любовью.

— А если выбрать только одну страну, то какая вам нравится больше всего?

— Россия. Если бы мне больше нравилось жить в какой-либо иной стране, я бы уже туда перебрался. Но я доволен, что родился и живу здесь — вероятно, это моё место.

— А как вы переходите границы?

— Официально. Через государственные погран­переходы, пешком или на транспорте. Если нужна виза, заранее её делаю. Ставлю штампики в паспорт. Нелегальное пересечение границ Академий вольных путешествий не практикуется.

— Что собой представляет Академия Вольных Путешествий (АВП)?

— Это содружество людей, увлечённых самостоятельными поездками по России, СНГ, Евразии и Африке. Такой клуб по интересам я основал в 1995 году. Иногда мы собираемся вместе, рассказываем друг другу о своих путешествиях, планируем новые.  Ежедневных занятий, членских взносов, платных экскурсий у нас нет. Часто организуем публичные лекции в Москве и других городах, рассказываем людям о свойствах окружающего мира, о методах путешествий и особенностях тех или иных регионов и стран.

— Что в путешествиях вам нравится меньше всего?

— Всевозможные чиновники, бюрократы, и «службы безопасности», беспокоящиеся о моей сохранности. Пограничные переходы, предназначенные только для местных жителей (граждан двух сопредельных стран) и комары.

— А как считаете, чем полезны путешествия?

— Для путешественника — расширение кругозора, получение знаний об окружающем мире, приобретение навыков общения с людьми, особенно в самостоятельном путешествии, без гостиниц и гидов, физическая закалка, изучение языков, осознание единства планеты и мира.

Фото: pexels.com

631

Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : путешествие Антон Кротов Академия вольных путешествий


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Авиационный завод имени Чкалова планирует массовый набор сотрудников

До 2024 года на предприятии готовы трудоустроить около 1.6 тыс человек.
Читать статью >>
новости Сибири

Санкции помогут выйти на рынок отечественным разработкам и препаратам

Если государство уберет часть лишних бюрократических процедур и предложит модели взаимодействия между НИИ и производством.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Для детского отдыха в Новосибирске расширили программу кешбэка

Цены на отдых пока остались на уровне прошлого года.
Читать статью >>
новости Новосибирска

«Экология-Новосибирск» опровергла информацию о проблемах с выплатой зарплаты у перевозчика

Вчера ГК «Арктика Сити» сообщила, что приостанавливает работу мусоросортировочного комплекса, так как перевозчик приостановил сбор и транспортировку отходов на площадку.
Читать статью >>
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

«Аэрофлот» возобновит отмененные в ноябре прошлого года рейсы Томск – Москва

04/04/2022, 14:57

В Кузбассе отказались от масочного режима

15/03/2022, 13:21

McDonald’s в Сибири под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД» продолжает работу

14/03/2022, 17:01

В Сибирском таможенном управлении работает «горячая линия» для участников ВЭД и беженцев

10/03/2022, 17:05

Актуальный разговор

интервью

Чтобы пройти кризис, даже в самой критической точке нужно ставить задачу: расширяться

Все материалы
Лента новостей

Авиационный завод имени Чкалова планирует массовый набор сотрудников

19/04/2022, 19:27

Санкции помогут выйти на рынок отечественным разработкам и препаратам

19/04/2022, 18:45

Стартап придумал как маркетплейсам снизить количество возвратов одежды

19/04/2022, 18:39

Прокуратура проверит ситуацию с выплатой зарплаты водителям мусоровозов в Новосибирске

19/04/2022, 18:00
Популярное

Группы продленного дня станут частью процесса обучения в российских школах

18/04/2022, 15:28

В России на 25% сократят производство упаковочного картона

18/04/2022, 14:33

Хакеры маскируют вирусы под контент Netflix

18/04/2022, 12:53

Турция запустит новую авиакомпанию специально для россиян

18/04/2022, 10:23

Инсулиновый индекс: почему он так важен в здоровом питании?

18/04/2022, 10:05

Я сам хозяин своего желудка: как сказать «нет!» перееданию

17/04/2022, 10:46

Как справиться со стрессом: простые рекомендации

16/04/2022, 10:32

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Количество свободных складов на рынке Новосибирска в 2022 году стремится к нулю
29/03/22, 11:47

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Подключите эквайринг в Банке «Левобережный» по ставке 0,9%

19/04/2022, 18:02

Банк «Открытие»: из иностранных брендов сибиряков, забайкальцев и жителей Бурятии сильнее всего беспокоит уход с рынка IKEA, Adidas и Apple

19/04/2022, 16:03

ВТБ улучшил условия по автокредитам

19/04/2022, 15:57

Клиенты ВТБ могут принимать оплату по QR-коду в мобильном банке для бизнеса

19/04/2022, 11:39

Новосибирские школьники переходят в «Лицей»

19/04/2022, 11:05

Что делать со сбережениями. Как не потерять деньги, и, по возможности, приумножить, хотя бы в отсроченной перспективе. Эксперты советуют разные варианты. А что выберете Вы?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

новости Новосибирска

«Нужны не «вертолетные деньги», нужно дать электорату понять, что у них будет возможность зарабатывать»

Новая госпрограмма «Строительство» появится с 1 января 2023 года

Услуги шиномонтажа в Новосибирске выросли на 25%

C начала спецоперации на Украине в Новосибирской области ликвидировали 726 предприятий малого и среднего бизнеса

ЦБ снизил ключевую ставку до 17%

Финансы

новости Новосибирска

У криптовалюты туманные перспективы

В России внепланово проиндексируют пенсии и МРОТ

Дефицит запчастей спровоцирует всплеск случаев мошенничества по ОСАГО

Тревоги и надежды новосибирского рынка недвижимости

ЦБ снизил ключевую ставку до 17%

Политика

новости Новосибирска

Миллиардер после выплаты налогов стал миллионером, коммунисты сохраняют призовые места

Рядовой депутат-списочник Госдумы заработал больше вице-спикера

Депутаты назвали ставки по аренде земли в районах «фантастически дешевыми»

В конце апреля Заксобрание простится с Валентином Сичкаревым

Губернаторам «развязывают руки»

Недвижимость

новости бизнеса

Задачи маркетинга недвижимости: точнее, острее, ярче

«Вектор» вложит в реконструкцию корпуса №6 почти 2 млрд рублей

Владелец кинотеатра «Металлист» разрабатывает идеи по эксплуатации объекта

На крыше памятника конструктивизма на Красном проспекте хотят сделать террасу

Дом Янки Дягилевой признают объектом культурного наследия в этом году

Технологии

новости Сибири

Санкции помогут выйти на рынок отечественным разработкам и препаратам

Стартап придумал как маркетплейсам снизить количество возвратов одежды

Контракт на строительство «СКИФа» стоимостью 5,8 млрд рублей подписан

В новосибирском вузе создали замену зарубежному ПО для нефтедобывающих компаний

В вузе Новосибирска разработали СВЧ-усилители для создания квантового компьютера

Телекоммуникации

Новости бизнеса

В Новосибирске разыграли путевки в финал Всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя»

Санкции загрузили работой сервисные компании

Курс доллара может поднять зарплаты работникам IT-отрасли

МТС совместно с ГИТИС проведут предварительные прослушивания для новосибирских школьников

Грузоперевозки и логистика. Как управлять сотрудниками на дистанте?

Агропром

новости Новосибирска

Аграриев лишат господдержки

В Новосибирской области разработают программу поддержки производителей овощей

Депутаты назвали ставки по аренде земли в районах «фантастически дешевыми»

Непрофильных производителей сельхозтехники обошли господдержкой

Новосибирский исследовательский центр запускает производство ветпрепаратов

Транспорт

новости Новосибирска

Спрос на мотоциклы растет на фоне дефицита машин

Ограничение полетов в 11 аэропортов Юга и Центра РФ продлили до 25 апреля

Подрядчик сорвал сроки ремонта путепровода на дороге «Новосибирск-Кочки-Павлодар»

В регионе на минувшей неделе побит рекорд суточной погрузки — почти 95 тыс тонн

Агрегатор такси «Ситимобил» с 15 апреля прекратит работу

Медицина

новости Сибири

Санкции помогут выйти на рынок отечественным разработкам и препаратам

В Новосибирской области начал работу крупнейший в России центр лучевой терапии мирового уровня

Детский реабилитационный центр получил разрешение на строительство

«Вектор» вложит в реконструкцию корпуса №6 почти 2 млрд рублей

Неудобная обувь, активные занятия спортом, стрессы — и вы клиент подолога

Авто

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу к лету

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу к лету

За три недели марта автомобили из топ-10 наиболее продаваемых моделей подорожали до 49%

2022 год ускорит рост кредитования машин с пробегом

Сложная политическая ситуация в стране привела к повышенному спросу на подержанные автомобили

За пандемию автодилеры серьезно потеряли позиции на сегменте постгарантийного обслуживания

Туризм

новости Алтая

На Алтае придумали фитнес-маршрут для туристов

Санаторий «Рассвет»: отдыхать на выходных нужно правильно

Региональные предприниматели получат господдержку на развитие туризма

Новосибирским предпринимателям предложили субсидию на модульные гостиницы

Новая программа кэшбэка за детский отдых в России стартует 31 марта

Общество

новости Новосибирска

Для детского отдыха в Новосибирске расширили программу кешбэка

В Новосибирской области начал работу крупнейший в России центр лучевой терапии мирового уровня

Детский реабилитационный центр получил разрешение на строительство

«Экология-Новосибирск» опровергла информацию о проблемах с выплатой зарплаты у перевозчика

Новосибирск рискует не успеть освоить средства, выделенные на ямочный ремонт

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club. Искусство жизнерадостной серьезности

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Апрель 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска