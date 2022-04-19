Московский путешественник рассказал новосибирцам о возможностях самостоятельных путешествий

14 апреля в Новосибирске со своей лекцией в культурном пространстве «Этаж» выступал известный вольный путешественник Антон Кротов.

Журналистка ЧС-ИНФО побывала на лекции путешественника и узнала о сегодняшних возможностях самостоятельных путешествий, как зарабатывать деньги, находясь в пути, и с чего стоит начать тем, кто никогда «дикарём» не познавал мир, но очень хотел бы.

— Антон, расскажите, как вы начали путешествовать?

— Свои первые поездки я совершил на электричках. Это было в Москве весной 1990 года, когда мне было 14 лет. В один прекрасный день мы с приятелями сели в проходящую электричку и вышли из неё на следующей остановке. Вскоре мне удалось побывать и на других станциях, а также несколько раз сходить в одиночку пешком в г. Зеленоград (25 км). Так, собственно, и начались мои путешествия. Мне стало ясно, что, если доехать до конечной станции электрички, — можно пересесть на другую электричку и таким образом продолжить своё путешествие. Таким образом, я открыл «телепортатор» — возможность доехать до любого города СССР, снабжённого железной дорогой.

— А что такое вольное путешествие, оно ведь отличается от путешествий через турфирму?

— Конечно. Вольное путешествие — это передвижение по обитаемой части мира, при котором участник путешествия большую часть времени находится в обществе местных жителей, для которых это общение с ним не является оплачиваемой работой. Вольное путешествие происходит наземным путём — автостопом, пешком, на попутном и рейсовом транспорте, платно или бесплатно, иногда и по железной дороге или по воде, или авиастопом – перемещением по миру на попутных самолётах. Такое путешествие может длиться двое суток, а может и несколько лет. Многодневная поездка на велосипеде по населённой местности с ночёвками у местных жителей является вольным путешествием, а велопоездка с ночлегами в палатках — это спортивный туризм. Горный поход с ночлегами в юртах кочевников — вольное путешествие, а восхождение на пик Ленина — это альпинизм. Описанные мной в книгах примеры — наше путешествие в Магадан, в Индию, по Африке и так далее — примеры вольных путешествий.

— Ого, есть даже такое понятие как «авиастоп»! А на каком необычном транспорте вам приходилось ездить?

— В кабинах локомотивов, в вагонах грузовых поездов, в домиках геологов, которые перевозятся по железной дороге на Север, в грузовом самолёте и в барже, и на лодке-долблёнке, и на грузовом судне-контейнеровозе, на машине-самоделке, а также и на машине, которая везлась в кузове другой машины…

На Памире я проехал около 100 км верхом на бочке бензовоза, вцепившись руками в верхний люк. На высоте 4000+ метров над уровнем моря, среди заснеженных вершин Памира, по дороге очень тряской и не очень хорошей, за два часа я промёрз до невозможности. Интересно, что по приезду водитель захотел денег за проезд, и я действительно дал ему 10 сомони. Также я ездил автостопом на крыше УАЗика и джипа; бывал пятидесятым и даже почти шестидесятым человеком в кузове грузовика в Афганистане, Судане… На крыше товарного вагона в Мексике и на Мадагаскаре; на снегоходе — по зимнику на Камчатке; на разных путейских машинах и дрезинах — по железным дорогам в разных местах.

— А что вы обязательно берёте с собой в дорогу?

— Из наиболее универсально полезных вещей — мозги, паспорт и рюкзак. Кроме того, лично я таскаю с собой: большую кружку или котелок, географические карты, свои книги, паспорт, спальник. Иногда палатку, запасную одежду, кипятильник, ложку, «торпеду» (прозрачную пластиковую бутылку) — для воды в жаркое время или для крупы в холодный период года, ноутбук, смартфон…

— А оружие для самообороны?

— Никогда. Оно и не требуется. Лучшее оружие — правильное поведение. Живите хорошо, и никакие газовые баллончики, ножи, пистолеты, автоматы Калашникова вам не понадобятся.

— Если вы не пользуетесь услугами туроператоров и отелей, где вы ночуете?

— Нередко я путешествую с палаткой. Если у вас есть палатка, вы можете ехать так долго, сколько сможете, и спать хоть где. Она хороша на фестивалях, где все живут в палаточном лагере, а также в странах влажной тропической Африки, где люди не зовут в гости, а если и позовут — где-нибудь на севере Эфиопии или Кении — их жилища размером напоминают палатку, но грязнее… В Афганистан я также брал палатку, но использовал редко, лишь в сырых местах для защиты от комаров. Можно найти «вписку» у людей через сайт «Каучсёрфинга», вариантов немало.

— В каких самых необычных местах вам случалось ночевать?

— Мы с друзьями, помню, ночевали однажды в Пальмире (Сирия) в погребальной башне, расчистив этаж от костей прежних обитателей башни и города. Ночевали в Ереване на самой вершине монумента, посвящённого 50-летию Советской Власти.

На высшей точке Кабула: там есть гора, на которой в советские годы соорудили бассейн, после войн он много лет простоял сухим, а над ним стояла вышка для прыжков в воду – там мы и забазировались на ночлег с арбузами. На утро пришли с автоматами солдаты НАТО снимать нас оттуда – думали, верно, что талибы захватили точку. Да, она вся была со следами обстрелов.

Однажды я с другим путешественником попросился заночевать в церкви в Африке. Мы поставили палатку на возвышении перед алтарём, и легли в неё спать. Спустя время в храме включили свет, началась церковная служба, а мы так в палатке и пролежали, не стали вылезать, чтобы не смущать прихожан, и они нас не трогали. Потом свет погасили, и мы снова уснули!

— Случалось ли вам в путешествии серьезно заболеть и что нужно положить в походную аптечку?

— Пару раз цеплял малярию: в Африке (2000) и в Папуа (2011). Оба раза вылечился таблетками. В Индонезии (2015) я подхватил лихорадку денге. В Росси весной 2020 года у меня пропал нюх – это был хорошо известный коронавирус. В целом, болеть некогда, и не планирую это делать. Зубы вот ремонтирую иногда, за коленом приглядываю — оно иногда подозрительно скрипит. С собой лучше взять пластырь, активированный уголь, йод и таблетки от болезней, которыми вы любите болеть — вы-то лучше знаете ваш организм! Ну, а если едете куда-нибудь в Африку, проконсультируйтесь с бывалыми людьми.

— Многих, как мне кажется, интересует, чем нужно заниматься и кем работать, чтобы получалось так много времени проводить в дороге?

— Большинство путешественников — люди не полностью вольные, и путешествуют один или несколько месяцев в году. В остальной жизни они притворяются студентами или прикрываются иным социальным статусом. Людей, путешест­вующих по полгода ежегодно, немного. И у каждого из нас своя технология жизни и заработка. Я, например, занимаюсь книгами: пишу, издаю их и продаю. Кто-то занимается промышленным альпинизмом, фотографией, журналистикой, музыкой, дизайном.… Один из моих друзей — железнодорожник, но каждый год он добывает у начальства 2-3-месячный отпуск.

— Зимой вы тоже путешествуете?

— Да. Надо помнить, что зима — локальное понятие. Когда у нас, в северной России, снег и морозы, в других, более тёплых странах, например, в Индии, или в Судане, или в Ботсване, таковых морозов не имеется.

— Где вам понравилось бывать больше всего?

— Очень приятна и интересна Индонезия: тысяча обитаемых островов, и на каждом из них — своя жизнь, свой мир, и тысячи пароходов, паромов и лодок между всеми этими островами. Контраст — от небоскрёбов Джакарты до дикарей Новой Гвинеи. Тёплый климат, низкие цены, гостеприимный народ. Ещё из приятных стран, где многие мои друзья «залипают» годами, нужно назвать Таиланд — и там я ещё не раз также планирую побывать. Ещё понравился Иран. Очень своеобразен Пакистан — это добрая, свободная, весёлая страна. Природа, вкусные бананы и прочие фрукты в Кении и Танзании полюбились. Очень полюбилась и северная, горная часть Афганистана. Доброй нам запомнилась Сирия — там я был не меньше восьми раз, но сейчас это не место для путешествий. Увы. Очень многообразная и интересная для путешествий страна Китай. Я люблю, пожалуй, каждую страну, и каждую — своей особой любовью.

— А если выбрать только одну страну, то какая вам нравится больше всего?

— Россия. Если бы мне больше нравилось жить в какой-либо иной стране, я бы уже туда перебрался. Но я доволен, что родился и живу здесь — вероятно, это моё место.

— А как вы переходите границы?

— Официально. Через государственные погран­переходы, пешком или на транспорте. Если нужна виза, заранее её делаю. Ставлю штампики в паспорт. Нелегальное пересечение границ Академий вольных путешествий не практикуется.

— Что собой представляет Академия Вольных Путешествий (АВП)?

— Это содружество людей, увлечённых самостоятельными поездками по России, СНГ, Евразии и Африке. Такой клуб по интересам я основал в 1995 году. Иногда мы собираемся вместе, рассказываем друг другу о своих путешествиях, планируем новые. Ежедневных занятий, членских взносов, платных экскурсий у нас нет. Часто организуем публичные лекции в Москве и других городах, рассказываем людям о свойствах окружающего мира, о методах путешествий и особенностях тех или иных регионов и стран.

— Что в путешествиях вам нравится меньше всего?

— Всевозможные чиновники, бюрократы, и «службы безопасности», беспокоящиеся о моей сохранности. Пограничные переходы, предназначенные только для местных жителей (граждан двух сопредельных стран) и комары.

— А как считаете, чем полезны путешествия?

— Для путешественника — расширение кругозора, получение знаний об окружающем мире, приобретение навыков общения с людьми, особенно в самостоятельном путешествии, без гостиниц и гидов, физическая закалка, изучение языков, осознание единства планеты и мира.