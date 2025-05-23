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В Новосибирске запустили бустерный синхротрон СКИФ

  • 23/05/2025, 13:00
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирске запустили бустерный синхротрон СКИФ
Пучок электронов совершил первые обороты

В наукограде Кольцово Новосибирской области 22 мая запустили бустерный синхротрон — ключевой элемент второй ступени ускорительного комплекса «СКИФ».

После запуска синхротрона ученые приступили к первым экспериментам с электронным пучком. Частицы сделали два полных оборота. Проходя через поворотные магниты, они излучали синхротронное излучение, что позволило специалистам точно определить параметры пучка: его форму, размер и интенсивность.

«СКИФ» обещает стать важным инструментом для ученых и бизнесменов, предоставляя уникальные возможности для исследований и разработок новых материалов. С помощью этой установки можно будет анализировать различные виды материи, что откроет путь к созданию передовых материалов — от инновационных композитов до сверхдолговечных аккумуляторов.

Ранее редакция сообщала о том, что для ускорения строительства СКИФа подрядчик заводит на площадку более 400 рабочих. Часть зданий центра уже осваивают ученые.

Источник фото: сайт Министерства науки и инновационной политики Новосибирской области

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Рубрики : Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : СКИФ


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