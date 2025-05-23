В Новосибирске запустили бустерный синхротрон СКИФ

В наукограде Кольцово Новосибирской области 22 мая запустили бустерный синхротрон — ключевой элемент второй ступени ускорительного комплекса «СКИФ».

После запуска синхротрона ученые приступили к первым экспериментам с электронным пучком. Частицы сделали два полных оборота. Проходя через поворотные магниты, они излучали синхротронное излучение, что позволило специалистам точно определить параметры пучка: его форму, размер и интенсивность.

«СКИФ» обещает стать важным инструментом для ученых и бизнесменов, предоставляя уникальные возможности для исследований и разработок новых материалов. С помощью этой установки можно будет анализировать различные виды материи, что откроет путь к созданию передовых материалов — от инновационных композитов до сверхдолговечных аккумуляторов.

Ранее редакция сообщала о том, что для ускорения строительства СКИФа подрядчик заводит на площадку более 400 рабочих. Часть зданий центра уже осваивают ученые.