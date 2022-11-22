Переплаченные деньги за утилизацию мусора гражданам возвращать не будут

— В 2022 году прокуратура Новосибирской области совместно с управлением ФСБ, а также с привлечением департамента по тарифам проводила проверку исполнения регоператором возложенных на него полномочий по обращению с твердыми коммунальными отходами. В ходе проверки было выявлено, что организация получила необоснованные доходы, связанные с наличием в структуре взаимоотношений подрядчика, который по договору должен был осуществлять транспортирование ТКО, а также субподрядчиков, которые оказывали услуги по транспортированию, — сообщил на брифинге начальник департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров.

В ходе проверки, по его словам, выяснилось, что субподрядчики оказывали услуги значительно дешевле, чем это было сформировано в договорах регоператора ООО «Экология-Новосибирск» с подрядчиком. Фактически это оказалась та цена, на которой департамент настаивал в 2020 году, но которую «зарубил» ФАС.

— В 2020 году мы при формировании тарифа учли фактические цены транспортирования — около 250 рублей за кубометр. Эти расчеты были положены в основу формирования необходимой валовой выручки регоператора. Однако компания обратилась в ФАС, она вынесла нам предписание: включить в тариф транспортирование по цене 316 рублей за кубометр. Мы не согласились, попытались опротестовать это предписание в суде, но суд принял сторону ФАС. В последующие периоды мы формировали тариф, учитывая стоимость, предписанную ФАС, как экономически обоснованную, — говорит Асмодьяров. — Проведенная в 2022 году проверка показала, что мы были правы ― и именно стоимость 250 рублей за кубометр должна была включаться в необходимую валовую выручку оператора.

— Мы начинаем процедуру изъятия средств из необходимой валовой выручки регоператора, по аналогии с «Сибэко». В очередь с кредиторами мы не встаем («Экология-Новосибирск» находится на стадии банкротства внешнее управление. — Ред.). Мы снижаем тарифы, по которым платят граждане, — подчеркнул Асмодьяров.

В связи с этим, по его словам, было принято решение об изъятии необоснованно понесенных расходов из необходимой валовой выручки оператора. По данным прокуратуры Новосибирской области, речь идет о 2,1 млрд рублей. При этом тариф для регоператора сокращается с 460 до 398 рублей, а размер платы для граждан — с 91 рубля до 79 рублей 10 копеек, то есть на 15%.

Напомним, в 2021 году, по подсчетам департамента по тарифам Новосибирской области, величина необходимой выручки регионального оператора, признанная департаментом в качестве экономически обоснованной, составляла 4,1 млрд рублей с НДС. Из них 420 млн (10%) — расходы регоператора на услуги, оказываемые операторами по обращению с ТКО по обезвреживанию, захоронению, включая обработку ТКО. 3,1 млрд (75,4%) — расходы регоператора, связанные с оплатой услуг по транспортированию. 110 млн (2,6%) — расходы, связанные с заключением и обслуживанием договоров. 20,5 млн (0,5%) — расходы по приобретению контейнеров и бункеров, их содержание. 3 млн — расходы на уборку мест погрузки ТКО. 2,9 млн — расходы, связанные с предоставлением безотзывной банковской гарантии. 475 млн — корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) регоператора по возмещению недополученных доходов, связанных с реализацией предписаний ФАС в прошлом году.

Ключевым подрядчиком «Экологии-Новосибирск» выступала компания ООО «ЭкоТранс-Н» (Обе компании аффилированы с ГК «ВИС». — Ред.), часть лотов на перевозку выиграло МУП «Спецавтохозяйство».

Ране редакция рассказывала о том, что проезд на метро в Новосибирске подорожает в середине декабря.