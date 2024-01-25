Новогоднее оформление улицы Ленина демонтируют до 1 февраля в Новосибирске

В Новосибирске объявили поиск подрядчика, который будет убирать новогоднее оформление на улице Ленина.

На сайте госзакупок сообщается, что работы по демонтажу необходимо провести с 27 января по 1 февраля. Отдельно отмечается, что обесточить оформление нужно 29 января. Завершить работы можно и досрочно.

Стоимость контракта составляет 3,63 миллиона рублей. Подать заявку можно до 25 января включительно.

Напомним, что по словам вице-мэра Новосибирской области Анны Терешковой, сперва будет убрана улица Ленина. Затем подрядчики приступят к уборке праздничной иллюминации на площади и в театральном сквере.

Ранее редакция сообщала о том, что благоустраивать улицы Новосибирска будут в зависимости от категории.