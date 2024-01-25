2 млрд рублей от добычи угля недополучил бюджет Новосибирской области

На сегодняшний день в Новосибирской области две действующие компании, которые занимаются добычей угля — это разрезы «Восточный» и «Колыванский». Они работают в соответствии с планами, прописанными в лицензии, и в прошлом году добыли 16 млн тонн угля. Об этом рассказал на пресс-конференции замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка.

— К сожалению, есть проблемы с вывозом добытого антрацита на Восточное направление. Начиная с 2021 года, к сожалению, весь уголь, добытый в Новосибирской области, везется в Северо-Западные и Южные порты РФ, что сказывается на рентабельности добычи угля, а значит и на налоговых поступлениях в бюджет, — пояснил Сергей Семка.

Напомним, АО «Разрез Колыванский» и ООО «Разрез Восточный» в ноябре вошли в ООО «Башкирский промышленный холдинг».

По его словам, в 2023 году из-за смены логистики Новосибирская область недополучила в бюджет около 2 млрд рублей. Индекс по добыче полезных ископаемых в 2023 году составил в регионе 108,9%. Для сравнения, среднероссийский показатель — 99,9%, в СФО — 99,6%. Предприятия, добывающие антрацит, много лет входят в числе крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области.

— Мы обратились в правительство РФ с просьбой о жестком квотировании поставок угля в порты Юга и Северо-Запада. Сейчас вопрос решается. Прошло совещание под руководством первого зампреда правительства РФ Андрея Белоуса, где АО РЖД, предварительно, предложили квоту на 2024 год — 19,5 млн тонн. Это предложение сейчас обсуждается в Минтрансе и Минэнерго, — пояснил Семка.

Он подчеркнул, что с квотой в 19,5 млн тонн у новосибирских компаний есть возможность наращивать добычу и экспорт антрацита в 2024 году. Для сравнения, в 2023 году, по сравнению с 2022, добыча угля в регионе выросла на 2%.

При этом Семка напомнил, что в области к разработке разреза антрацита «Богатырь» готовится еще одна компания — ООО «Коулстар».

— Сейчас компания занимается обустройством месторождения, дорог, коммуникаций. Пока добычи не было. В этом году компания рассчитывает добыть 450 тысяч тон антрацита. И они также могут столкнуться с проблемой его вывоза, поэтому сейчас мы подняли тему с квотами, — добавил чиновник.

Напомним, ранее заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка сообщал, что ООО «Богатырь» в 2023 году планирует начать добычу антрацита на месторождении «Разрез Богатырь». По итогам года компания планировала добыть не менее 300 тысяч тонн.

По данным АО «РЖД», в 2023 году погрузка угля на сети «РЖД» в Новосибирской области составила 16,3 млн тонн (+22,1%).

Ранее редакция рассказывал о том, что «Сибантрацит» планирует к 2025 году увеличить добычу до 30 млн тонн.