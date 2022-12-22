Новосибирца осудили за попытку сбыта 10 кг черной икры

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в незаконном приобретении, перевозке и хранении особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.

По данным следствия, 7 августа 2022 года местный житель, не имея лицензионно-разрешительных документов, получил на участке автотрассы картонную коробку, содержащую 20 пластиковых контейнеров цилиндрической формы с черной икрой амурского осетра общей массой 10 кг, которую поместил и стал перевозить в багажном отделении своего автомобиля, в целях дальнейшего сбыта.

В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий правоохранительных органов обнаружено и изъято 20 пластиковых контейнеров с черной икрой амурского осетра общей массой 10 кг.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 год 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. рублей. На основании ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске застройщик получил условно за обман дольщиков на миллионы рублей.