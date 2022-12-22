Троллейбусы уфимского предприятия уже едут в Новосибирск

В Новосибирск уже выехала партия из 9 троллейбусов на автономном ходу, произведённых «Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом». Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил в ходе еженедельной пресс-конференции.

— Первая партия машин уже в пути, — говорит глава города. — Пока не пришли. Но то, что они уже отгружены с завода — эту информацию мы имеем. То, что мы получим в этом году все девять троллейбусов, у нас сомнений нет.

Как уже ранее сообщалось, Новосибирск получил возможность приобрести новые транспортные единицы по итогам конкурса на обновление троллейбусного парка в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В следующем году город будет продолжать обновление троллейбусного парка, но уже в рамках лизинговой программы. Накануне стало известно, что тендер на 120 троллейбусов выиграл «Сбербанк Лизинг». Срок исполнения контракта — до 31 декабря 2027 года, цена — 5 млрд рублей. В 2023 году на эти цели будут выделены 999 млн рублей, такая же сумма предусмотрена на 2024 год. Троллейбусы должны быть новыми, изготовленными в 2023 году, не бывавшими в эксплуатации. Заказчиком выступает муниципальный Горэлектротранспорт.

— Напоминаю, в следующем году уже будем работать по лизинговой схеме, — сообщает Анатолий Локоть. — Рассчитываем получить 120 троллейбусов с автономным ходом и, таким образом, существенно обновить наш троллейбусный парк.

По информации мэрии Новосибирска, к 1 октября текущего года троллейбусный парк города был изношен на 98,84%. На данный момент в парке троллейбусов числится 272 единицы транспорта, из которых используются 200. Остальные машины — в критическом состоянии. Состояние троллейбусов и их безопасность периодически становились поводом для критики со стороны отдельных общественников и депутатов.

Ранее редакция сообщала о некоторых финансовых проблемах в части реформирования системы городского общественного транспорта.