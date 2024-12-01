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Протесты в Грузии: есть ли опасность для новосибирских туристов

  • 01/12/2024, 09:30
Автор: Юлия Данилова
Протесты в Грузии: есть ли опасность для новосибирских туристов
По данным АТОР, в Грузии могут находиться около 20-25 тысяч российских туристов

В Новосибирске сегодня предлагаются десятки туров в Грузию. Путевку можно купить даже с вылетом на следующий день. Как отмечают туроператоры, протесты в Грузии на интерес к поездкам в эту страну новосибирцев не влияют. В новосибирском представительстве федерального туроператора Atas.Info сообщили, что все рейсы отправляются по расписанию, никто путевки не сдает. Еще в одном турагентстве заявили, что руководствуются рекомендациями Ростуризма, которое распространяет сообщение, если обстановка в принимающей стране действительно становится опасной для туристов. В отношении Грузии таких сообщений нет.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в Грузии могут находиться около 20-25 тыс. российских туристов, в том числе 1-2 тыс. организованных. Как сообщил ТАСС, со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму, генерального директора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, просьб о досрочном прекращении отдыха в стране и аннуляций туров не зафиксировано.

Живущий уже несколько лет в Тбилиси уроженец Новосибирска Михаил Резвов пояснил Atas.Info, что узнал о ночных беспорядках только утром. По его словам, такие жесткие столкновения последний раз были весной, когда грузинский парламент принял закон «О прозрачности иностранного влияния». По его словам, все протесты, даже самые массовые, проходят в ограниченном пространстве и всю остальную столицу не затрагивают. Он рекомендует не ходить в такие районы и проблем с безопасностью не будет. Еще один новосибирец Анатолий Пчелинцев не исключает, что беспорядки в Грузии будут продолжаться еще долго и также говорит, что нужно соблюдать элементарные меры предосторожности.

Антиправительственные митинги в Грузии начались после парламентских выборов, которые состоялись 26 октября, а также после решения властей страны отказаться от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.

На минувшей неделе стало известно, что россияне отказываются от новогодних туров за рубеж из-за роста доллара. Новосибирцы относятся к скачкам курса валют более спокойно.

Напомним, Грузия по итогам 2023 года стала одной из самых популярных стран у новосибирцев для покупки недвижимости.

Ранее редакция сообщала о том, что в сентябре грузинская Georgian Airways открыла прямые рейсы из Новосибирска в Тбилиси

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Туризм

Регионы: Сибирь Новосибирск Грузия

Теги : протесты в Грузии Отдых в Грузии


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