В двух районах Новосибирска появятся новые дорожные камеры

На сайте Госзакупок открыта подача заявок на поставку двух комплексов видеофиксации. Их планируется разместить в Калининском (на пересечении ул. Фадеева, Окружной и Рекордного переулка) и Заельцовском (пересечение ул. Дуси Ковальчук и Холодильной) районах. Как следует из документации закупки, цена вопроса 20, 4 млн руб., срок подачи заявок — до 24 мая. Заказчиком выступает Государственное казённое учреждение Новосибирской области «Центр организации дорожного движения».

Как следует из закупочной документации, новые комплексы должны будут фиксировать такие нарушения правил дорожного движения, как

Превышение установленной скорости движения;

Проезд на запрещающий сигнал светофора;

Невыполнение требования об остановке перед стоп-линией;

Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды согласно;

Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам

Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления;

Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением;

Остановка или стоянка ТС на пешеходном переходе;

Проезд ТС под запрещающий знак;

Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств;

Нарушение правил стоянки;

Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги

Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги;

Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней;

Нарушение правил стоянки ближе 50 м по обе стороны от железнодорожных переездов;

Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам.

Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности;

Нарушение правил пользования внешними световыми приборами.

Напомним, что, по итогам 2022 года Новосибирск признан лидером среди городов-миллионников России в части фотофиксации ДТП через сервис «Оформление европротокола онлайн». В городе произошло 30% от всех дорожно-транспортных событий в мегаполисах, зафиксированных через сервис «Оформление европротокола онлайн», или 1231 дорожно-транспортное событие на 100 тыс. жителей столицы СФО.

Ранее редакция сообщала о ДТП со смертельным исходом в Новосибирске