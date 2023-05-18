В двух районах Новосибирска появятся новые дорожные камеры

На сайте Госзакупок открыта подача заявок на поставку двух комплексов видеофиксации. Их планируется разместить в Калининском (на пересечении ул. Фадеева, Окружной и Рекордного переулка) и Заельцовском (пересечение ул. Дуси Ковальчук и Холодильной) районах. Как следует из документации закупки, цена вопроса 20, 4 млн руб., срок подачи заявок — до 24 мая. Заказчиком выступает Государственное казённое учреждение Новосибирской области «Центр организации дорожного движения».
Как следует из закупочной документации, новые комплексы должны будут фиксировать такие нарушения правил дорожного движения, как
- Превышение установленной скорости движения;
- Проезд на запрещающий сигнал светофора;
- Невыполнение требования об остановке перед стоп-линией;
- Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды согласно;
- Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам
- Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления;
- Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением;
- Остановка или стоянка ТС на пешеходном переходе;
- Проезд ТС под запрещающий знак;
- Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств;
- Нарушение правил стоянки;
- Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги
- Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги;
- Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней;
- Нарушение правил стоянки ближе 50 м по обе стороны от железнодорожных переездов;
- Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам.
- Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности;
- Нарушение правил пользования внешними световыми приборами.
Напомним, что, по итогам 2022 года Новосибирск признан лидером среди городов-миллионников России в части фотофиксации ДТП через сервис «Оформление европротокола онлайн». В городе произошло 30% от всех дорожно-транспортных событий в мегаполисах, зафиксированных через сервис «Оформление европротокола онлайн», или 1231 дорожно-транспортное событие на 100 тыс. жителей столицы СФО.
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