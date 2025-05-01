У незаконных торговцев на кладбищах Новосибирска изъяли мешки с цветами

Сотрудники мэрии Новосибирска и районных администраций провели рейды на гордских кладбищах. Около четырех из них — «Гусинобродском», «Инском», «Заельцовском» и «Южном» — выявлены факты незаконной торговли ритуальными принадлежностями.

Как сообщили в департаменте инвестиций мэрии, в отношении предпринимателей составлено 23 административных протокола. Кроме того, у них изъят товар.

Больше всего у торговцев, которые вели несанкционированную деятельность, выявлено у «Гусинобродского кладбища». У них изъято шесть мешков и двенадцать коробок с искусственными цветами.

Напомним, на этой неделе горожане массово поехали на кладбища, чтобы убирать могилы родственников после зимы.

Ранее редакция сообщала о том, что на кладбищах Новосибирска потребовали разместить больше охранников.