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В Новосибирской области не хватает 3,6 тысяч врачей

  • 06/08/2025, 11:00
Автор: Оксана Мочалова
доктор
Медианная зарплата, которую медикам предлагают в регионе, составляет 100 тысяч рублей

В Сибири нет ни одного региона, где бы не наблюдался дефицит врачей. В Новосибирской области лишь 0,7 резюме на вакансию врача (при том, что нормальные значения для рынка труда начинаются от 4,0 резюме на вакансию), сообщили аналитики hh.ru. Еще хуже ситуация в Алтайском крае (0,3 резюме), Красноярском крае (0,4 резюме) и Омской области (0,6 резюме).

При этом Новосибирская область лидирует по спросу на докторов. На регион приходится 24% вакансий в Сибирском округе (3,6 тысяч). На втором месте Красноярский край (18% или 1,8 тыс вакансий), на третьем — Алтайский край (15% или 2,3 тыс вакансий).

Кроме того, в регионе предлагают врачам одни из самых конкурентных зарплат. По данным аналитиков, медиана зарплатных предложений в Новосибирской области составляет 100 тысяч рублей. По этому показателю столица Сибири занимает второе место, уступая Республике Тыва, где врачам предлагают зарплату в 120 тысяч рублей. Далее идут Республика Алтай (98,7 тыс. руб.), Красноярский край (96,2 тыс. руб.), Иркутская область (89,9 тыс. руб.), Кемеровская область (84,8 тыс. руб.), Омская область (84,8 тыс. руб.), Томская область (81,8 тыс. руб.), Республика Хакасия (79,9 тыс. руб.). Отстает от всех Алтайский край (65,4 тыс. руб.).

зарплатные ожидания

Источник: hh.ru

Стоит отметить, что стоимость обучения в медицинских вузах стремится к заоблачным высотам. НГМУ в Новосибирске находится на втором месте по стоимости обучения: 312- 373 тысячи рублей в год. В одном из ведущих медицинских вузов страны год обучения уже доходит до 1,4 млн рублей. Власти пытаются скорректировать ситуацию за счет целевого набора, когда заказчиками обучения выступают медучреждения, а выпускники вузов обязаны в них отработать после получения диплома. Однако пока в больницах региона увеличивается количество медицинского персонала родом из стран Средней Азии.

Ранее редакция сообщала, что треть компаний в Новосибирске планируют повысить зарплату сотрудникам.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

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Рубрики : Бизнес Медицина

Регионы: Новосибирская область

Теги : медицина дефицит кадров


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