Новосибирцам предложили выбрать символ для новой тысячной купюры

Жители Новосибирской области могут принять участие в онлайн-голосовании, которое определит оборотную сторону банкноты номиналом 1000 рублей, сообщили в Сибирском ГУ Банка России. Лицевая сторона с изображением Нижнего Новгорода была представлена в 2023 году и останется прежней.

В регуляторе рассказали, что список достопримечательностей был составлен на основании мнения экспертов Консультативного совета по банкнотам. В этот раз он посвящен Приволжскому федеральному округу.

— На странице для голосования размещен список 25 объектов из разных регионов Приволжья. Это достопримечательности, которые имеют культурную и историческую значимость не только для местных жителей, но и для всей страны: известные памятники, музеи, театры, университеты, мосты, — говорится в сообщении.

Каждый участник голосования до 12 декабря может выбрать только один объект. Символы, которые наберут наибольшее число голосов, художники Банка России и АО «Гознак» используют в качестве изображений первого, второго плана и третьего планов рисунка «тысячной» купюры. Предполагается, что выпущена она будет только во второй половине 2025 года.

Напомним, работа по обновлению российских банкнот образца 1997 года началась несколько лет назад. В июне 2022 года Банк России представил новые купюры номиналом 100 рублей, в октябре 2023 года — номиналом 5000 рублей (они уже начали поступать в Новосибирск). До 2025 года будут модернизированы все банкноты, включая 10, 50, 500 и 1000 рублей. На обновленной купюре номиналом 10 рублей впервые появится Новосибирск. Достопримечательности города сменят часовню Параскевы Пятницы и мост через Енисей в Красноярске.

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