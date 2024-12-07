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Квартиры в высотках Новосибирска стоят на треть дороже, чем в среднем по рынку

  • 07/12/2024, 15:30
Автор: Оксана Мочалова
Квартиры в высотках Новосибирска стоят на треть дороже, чем в среднем по рынку
Стоимость квадратного метра в таких домах составляет почти 175 тысяч рублей

Средняя стоимость квадратного метра на рынке жилья в Новосибирске составляет 131,4 тыс. рублей. «Квадрат» в высотных домах стоит на 33% дороже — в среднем 174,9 тыс. рублей. К таким выводам пришли эксперты «Циан.Аналитики», проанализировав 19 российских городов с населением от 500 тыс. человек, где в продаже есть не менее 50 лотов в таких высотках.

Самый большой разрыв в ценах между высотными и другими домами зафиксировали в Саратове, где квадратный метр в «небоскребе» дороже среднерыночного на 64%. В Хабаровске разница в цене составила 54%, в Челябинске — 51%. Минимальный разрыв цен отмечен в Красноярске (18%), Рязани (21%) и Москве (23%).

В Санкт-Петербурге цены на квартиры в высотных жилых домах, напротив, оказались ниже, чем в среднем по городу. Причина — действующие ограничения на строительство такого жилья в центре. «небоскребы возводятся на окраинах северной столицы, где стоимость квартир гораздо ниже.

Квартиры в высотках Новосибирска стоят на треть дороже, чем в среднем по рынку

Источник: Циан.Аналитика

При этом Новосибирск стал единственным городом, где жилье на 25-30 этажах, стоит дешевле, чем на других — более низких (-5%). Для сравнения, в Екатеринбурге и Уфе «квадрат» в квартирах на этажах от 26 на 33% дороже, чем в квартирах на 20-25 этажах, в Москве — на 17%.

Квартиры в высотках Новосибирска стоят на треть дороже, чем в среднем по рынку

Источник: Циан.Аналитика

По данным мэрии Новосибирска, в 2023 году застройщики ввели в эксплуатацию 11 объектов более 25 этажей. Это в три раза больше, чем годом ранее. Максимальная этажность —  33 этажа. В октябре 2023 года президиум архитектурно-градостроительного совета согласовал концепцию высотного комплекса в Октябрьском районе. Речь идет о проекте двух застройщиков — ГК «СМСС» и ГК «ВербаКапитал». Они же реализуют совместно проект ЖК «Чикаго». Кроме того о планах по строительству небоскреба в 60 этажей сообщала компания «Альгеба»  (Входит в ГК «СибирьИнвест». — Ред.). Ее возведение планировалось рядом с Димитровским мостом, где компания возводит ЖК «Чернышевский». В мае 2024 года прокуратура запретила строить 60-этажный небоскреб в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы покупают замки за рубежом. Максимальный бюджет покупки недвижимости за границей в 2024 году составил 25 млн евро.

Фото Infopro54, автор- Михаил Мочалов

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Рубрики : Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : стоимость квадратного метра недвижимость высотка


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