В день города Новосибирск споёт, станцует и сделает зарядку с чемпионами

По информации мэрии Новосибирска День города начнётся с памятных мероприятий вечером 22 июня. В память о Великой Отечественной войне в театральном сквере Новосибирский академический симфонический оркестр исполнить 7-ю симфонию Дмитрия Шостаковича.

На следующий вечер 23 июня на Михайловской набережной состоится единый городской выпускной «Время первых». Напомним, что выпускников поздравит Почётный житель Новосибирска, космонавт Анна Кикина.

Основные торжества запланированы на вечер 24 июня на площади Ленина. В 17 часов состоится презентация самого большого торта в честь юбилея города. В 17.30 – торжественная церемония открытия праздника. Напомним, в рамках открытия пройдёт парад военных оркестров из разных регионов страны, выступление конного оркестра, барабанщиц и роты почётного караула.

Практически сразу после церемонии открытия на ул. Ленина состоится международный фестиваль цветов «Времена года».

В 20.30 начинается программа «Классика и цветы» с участием государственного симфонического и духовых оркестров.

На других площадках в этот день запланированы открытие Ельцовского парка, музыкальный фестиваль VK Fest с участием Басты, дип-хаус-проекта Filatov & Karas, хип-хоп-артистов OG Buda и FEDUK, Эльдара Джарахова и других известных российских исполнителей.

25 июня из масштабных мероприятий в центре города состоятся масштабные проекты «Город танует» и «Город поёт» с участием композитора Александра Зацепина, оркестровые концертные программы.

На Михайловской набережной пройдёт зарядка с космонавткой Анной Кикиной, олимпийцами Ириной Минх, Евгением Подгорным, Михаилом Алояном, Михаилом Мордасовым, Ириной Уфимцевой, чемпионкой мира по бодифитнесу Дарьей Мануйленковой. Позже городские кулинары намерена приготовить самую большую порцию рыбных битков.

Полный список праздничных мероприятий в центре города, места и время их проведения можно узнать здесь.

Помимо центра города мероприятия, приуроченные к юбилею Новосибирска пройдут и в районах.

Ранее редакция сообщала о символах 130-летнего юбилея Новосибирска.