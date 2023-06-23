Цветные пластиковые бутылки могут попасть под запрет

В 2024 году власти планируют запретить пять видов упаковок, включая ПЭТ-тару, к 2030-му их количество могут довести до 20-ти.

Таким образом из продажи исчезнут разноцветные бутылки для напитков, пишет газета «Известия» со ссылкой на доклады Российского экологического оператора (РЭО) и Минпромторга.

Отмечается, что основная причина нововведения в отказе от неэкологичной тары, которую трудно переработать. Ведь разнообразие цветов является рекламным ходом, а не необходимостью.

Так, в первую очередь в РЭО планируют ограничить распространение ПЭТ-бутылок нетрадиционного цвета: жёлтые, красные, розовые и другие цвета и другие.

Кроме того, из оборота планируется изъять тонкую термоусадочную плёнку, которая применяется в качестве этикетки на бутылках, сумку-сетку для овощей и фруктов, пластиковые пакеты с донышком дойпак (в таких пакетах продают кетчупы и пластиковые капсулы для кофе).

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, ведомство выступает за поэтапный, планомерный переход на упаковку, которую можно переработать, чтобы она не переполняла полигоны.

Согласно инициативе Минпромторга, ограничения коснутся прежде всего четырёх видов упаковки. К ним относятся «кислотные» ПЭТ-бутылки, тонкая термоусадочная плёнка, тара с этикеткой из ПВХ, а также упаковка, для которой применяли нерастворимые клеи. Эти виды материалов используют в качестве ёмкости для напитков, йогуртов и прочих видов продуктов, уточнили в ведомстве.

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