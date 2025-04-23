Новосибирцам советуют приезжать на дачу с масками и перчатками

Жители Новосибирска активно готовятся к дачному сезону. При возвращении в свои загородные резиденции эксперты рекомендуют обратить внимание на следы пребывания мышей и крыс. Если грызуны уже побывали на территории, стоит готовиться к серьёзной генеральной уборке.
— Грызуны являются переносчиками опасных заболеваний, таких как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, туляремия, лептоспироз, листериоз и псевдотуберкулез, — сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Возбудители болезней могут находиться в слюне, фекалиях, а также на шерсти и коже животных.
Существует риск заражения опасными инфекциями при контакте с грызунами, вдыхании пыли с частичками их экскрементов, а также при употреблении некипячёной воды и продуктов, испорченных грызунами. Тщательная уборка поможет значительно снизить эти риски.
— Перед уборкой нужно проветрить помещение, чтобы уменьшить концентрацию вирусов в воздухе. Уборку помещений проводите только влажным способом, — советуют в Роспотребнадзоре.
При выполнении любых работ обязательно использовать маску или ватно-марлевую повязку, состоящую из четырёх слоёв марли, а также резиновые перчатки.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области топит дачные участки. В двух районах объявлен режим повышенной готовности.
Источник фото: Нейросеть Шедеврум
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