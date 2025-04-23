Новосибирцам советуют приезжать на дачу с масками и перчатками

Жители Новосибирска активно готовятся к дачному сезону. При возвращении в свои загородные резиденции эксперты рекомендуют обратить внимание на следы пребывания мышей и крыс. Если грызуны уже побывали на территории, стоит готовиться к серьёзной генеральной уборке.

— Грызуны являются переносчиками опасных заболеваний, таких как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, туляремия, лептоспироз, листериоз и псевдотуберкулез, — сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Возбудители болезней могут находиться в слюне, фекалиях, а также на шерсти и коже животных.

Существует риск заражения опасными инфекциями при контакте с грызунами, вдыхании пыли с частичками их экскрементов, а также при употреблении некипячёной воды и продуктов, испорченных грызунами. Тщательная уборка поможет значительно снизить эти риски.

— Перед уборкой нужно проветрить помещение, чтобы уменьшить концентрацию вирусов в воздухе. Уборку помещений проводите только влажным способом, — советуют в Роспотребнадзоре.

При выполнении любых работ обязательно использовать маску или ватно-марлевую повязку, состоящую из четырёх слоёв марли, а также резиновые перчатки.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области топит дачные участки. В двух районах объявлен режим повышенной готовности.