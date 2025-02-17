Топ смертельных улиц для пешеходов назвали в Новосибирске

В 2024 году в Новосибирске произошло 37 дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, в которых участвовали пешеходы. Это составляет 47,4% от общего количества таких происшествий в городе.
На втором месте по числу смертельных ДТП в Новосибирске находятся столкновения автомобилей — 29,5%. Такие данные были получены специалистами Центра организации дорожного движения со ссылкой на индексбдд.рф.
— Самыми аварийными улицами по количеству погибших стали ул. Петухова, Титова, Немировича-Данченко и Богдана Хмельницкого, — отметили эксперты.
Пешеходам напоминают о необходимости быть внимательными и переходить дорогу только тогда, когда это безопасно. В тёмное время суток рекомендуется использовать световозвращающие элементы на одежде.
Водителям же следует выбирать безопасную скорость движения, учитывая погодные условия. Особенно важно снижать скорость перед нерегулируемыми пешеходными переходами, вблизи школ и в жилой зоне.
Напомним, в январе депутаты регионального парламента поднимали вопрос о том, что большинство камер на дорогах города не работают и это привело к росту количества ДТП и погибших.
Ранее редакция сообщал о том, что в Новосибирской области на 30% выросло число штрафов за непристегнутый ремень. В 2024 году более 624 тысяч водителей получили штрафы за езду без ремня безопасности.
Источник фото: Infopro54 / Автор — Юлия Данилова.
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