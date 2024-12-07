Сбор втулок от туалетной бумаги ради науки объявили в Новосибирске

Жителям Новосибирска предложили обменять втулки от туалетной бумаги и бумажных полотенец на семена. Мероприятие под названием «Вторсбор» организовано коммунальными службами города и экологами. Экомобиль будет курсировать по частному сектору Дзержинского и Калининского районов в воскресенье, 8 декабря.
По словам кандидата биологических наук и руководителя научной лаборатории НГТУ Екатерины Литвиновой, вторсырьё будет использовано для обогащения среды обитания лабораторных мышей.
— Животные строят из них гнёзда, прячутся, это позволяет уменьшить стресс и влияет на достоверность результатов исследований, — пояснила Литвинова.
Также горожане смогут сдать на переработку пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые и жестяные банки, макулатуру, полиэтиленовые пакеты. Однако, втулки следует упаковать отдельно от прочего мусора. Взамен хлама новосибирцам раздадут цветочные семена.
Отмечается, что данная акция в Сибири пройдёт впервые.
Ранее редакция сообщала об акции «Монетная неделя», в рамках которой жителям Новосибирска предложили обменять мелочь на банкноты или пополнить счёт без комиссии.
Источник фото: welcome-novosibirsk.ru
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