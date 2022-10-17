Мэрия Новосибирска подала два иска в суд к концессионеру

На минувшей неделе мэрия Новосибирска подала два иска к ООО «Объединение 24». Сумма требований по первому иску — 2,26 млн руб, по второму — около 1.6 млн руб. Детали обращения муниципалитета в суд пока не опубликованы.

Напомним, департамент промышленности мэрии заключил концессионное соглашение с ООО «Объединение 24» в октябре 2018 года. Предметом соглашения была передача банного комплекса, состоящего из двух объектов недвижимости и технологически связанного с ними движимого имущества, под реконструкцию и оказание банных услуг населению после ввода объектов в эксплуатацию. По условиям соглашения, концессионер должен был за свой счет реконструировать объекты. Имущество было принято концессионером без претензий в полном объеме в день подписания договора.

Расчетный объем инвестиций в ценах 2018 года составлял 60 млн рублей, срок концессии — 35 лет. За этот период в бюджет города должны были поступить 10,7 млн рублей концессионной платы.

До 4 октября 2019 года концессионер должен был согласовать проектную документацию по реконструкции бань. На 25 сентября при проведении планового осмотра бани №25 аудиторы выявили, что объект не работал, а его помещения требуют ремонта. Однако повторная проверка 31 октября зафиксировала, что баня работает на прием посетителей в нарушение условий концессионного соглашения. Кроме того, в интернете содержатся сведения об оказании банных услуг населению.0 года эта работа не была проведена, сообщали аудиторы контрольно-счетной палаты.

В марте 2022 контрольно-счетная палата Новосибирска заявила о новом факте незаконного обогащения со стороны ООО «Объединение 24» за период с 2018 по 2020 годы. Речь идет о концессии на реконструкцию здания бань на улице Переездной в Калининском районе и на улице Клубной в Ленинском районе. По информации аудиторов, компания, вопреки соглашению, не внося концессионную плату и не проводя необходимые реставрационные работы, тем не менее оказывала услуги по помывке населения. В результате городскому бюджету причинен ущерб на сумму более полумиллиона рублей.

Летом 2022 года мэрия Новосибирска объявила конкурс по выбору концессионеров еще на несколько муниципальных бань. Пока желающие на этот лот не заявлялись. Представители МБХ «Сибирячка» заявляют, что при должном финансировании могут самостоятельно вывести объекты на окупаемость.