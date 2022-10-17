Рекламодателям

Мэрия Новосибирска подала два иска в суд к концессионеру

  • 17/10/2022, 09:55
Автор:
инвестиции в бани
История с концессией длится уже 4 года.

На минувшей неделе мэрия Новосибирска подала два иска к ООО «Объединение 24». Сумма требований по первому иску — 2,26 млн руб, по второму — около 1.6 млн руб. Детали обращения муниципалитета в суд пока не опубликованы.

Напомним, департамент промышленности мэрии заключил концессионное соглашение с ООО «Объединение 24» в октябре 2018 года. Предметом соглашения была передача банного комплекса, состоящего из двух объектов недвижимости и технологически связанного с ними движимого имущества, под реконструкцию и оказание банных услуг населению после ввода объектов в эксплуатацию. По условиям соглашения, концессионер должен был за свой счет реконструировать объекты. Имущество было принято концессионером без претензий в полном объеме в день подписания договора.

Расчетный объем инвестиций в ценах 2018 года составлял 60 млн рублей, срок концессии — 35 лет. За этот период в бюджет города должны были поступить 10,7 млн рублей концессионной платы.

До 4 октября 2019 года концессионер должен был согласовать проектную документацию по реконструкции бань. На 25 сентября при проведении планового осмотра бани №25 аудиторы выявили, что объект не работал, а его помещения требуют ремонта. Однако повторная проверка 31 октября зафиксировала, что баня работает на прием посетителей в нарушение условий концессионного соглашения. Кроме того, в интернете содержатся сведения об оказании банных услуг населению.0 года эта работа не была проведена, сообщали аудиторы контрольно-счетной палаты.

В марте 2022 контрольно-счетная палата Новосибирска заявила о новом факте незаконного обогащения со стороны ООО «Объединение 24» за период с 2018 по 2020 годы. Речь идет о концессии на реконструкцию здания бань на улице Переездной в Калининском районе и на улице Клубной в Ленинском районе. По информации аудиторов, компания, вопреки соглашению, не внося концессионную плату и не проводя необходимые реставрационные работы, тем не менее оказывала услуги по помывке населения. В результате городскому бюджету причинен ущерб на сумму более полумиллиона рублей.

Летом 2022 года мэрия Новосибирска объявила конкурс по выбору концессионеров еще на несколько муниципальных бань. Пока желающие на этот лот не заявлялись. Представители МБХ «Сибирячка» заявляют, что при должном финансировании могут самостоятельно вывести объекты на окупаемость.

Фото pixabay — Zakordon

496

Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : концессия инвестиции в бани


Спецоперация на Украине

Экс-депутата райсовета несколько дней продержали в СИЗО
14/10/22 9:01
Какие страны воздержались от голосования в ООН
13/10/22 18:30
Генассамблея ООН не признала референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
13/10/22 16:30
зелёные зоны

«Скверная» история на Демакова всплыла на федеральном уровне

Она привлекла внимание Следственного комитета РФ.
Читать статью >>
отопительный сезон

Запасы угля в Новосибирской области удвоились

В региональном правительстве сделали работу над прошлогодними ошибками.
Читать статью >>
повышение зарплаты бюджетникам

Бюджетникам области повысят зарплаты

Ожидается, что индексация составит 4%.
Читать статью >>
устойчивое развитие

Политическая и экономическая турбулентность не снизила интерес к ESG-проектам

Темы устойчивого развития сегодня приобретают особую значимость для всех участников: власти, бизнеса и общества.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Директор Новосибирского областного инновационного фонда Александр Николаенко

Из-за санкционного давления реальный сектор начал обращать внимание на российских инноваторов

Директор Новосибирского областного инновационного фонда Александр Николаенко — об «умности» и инновационности региона, а также поддержке инноваторов.
Все материалы
Лента новостей

Работать на дядю или открыть свой бизнес?

17/10/2022, 14:24

«Скверная» история на Демакова всплыла на федеральном уровне

17/10/2022, 13:49

Запасы угля в Новосибирской области удвоились

17/10/2022, 13:40

Бюджетникам области повысят зарплаты

17/10/2022, 11:59
Популярное

Путешествие в Турцию для россиян в 2022 году: правила въезда, как добраться и что посмотреть

17/10/2022, 14:06

Аренда жилья в Сербии выросла до 100% из-за прибытия россиян и украинцев

16/10/2022, 12:11

Илон Маск под следствием

14/10/2022, 17:10

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ активно развивает переводы и платежи через СБП в интернет-банке

17/10/2022, 11:35

Евгений Абузов вошел в ТОП-3 руководителей банковских подразделений малого и среднего бизнеса

17/10/2022, 11:14

ВТБ проведет первые трансграничные переводы через СБП до конца года

14/10/2022, 17:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Октябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска