Резкое похолодание пришло в Новосибирскую область

Очередной температурный скачок произошел в ночь на 3 мая в Новосибирске. Еще в пятницу, 2 мая, горожане наслаждались почти летним теплом, а уже в субботу на них вновь обрушилась осеннее ненастье с холодным ветром и дождем, температура воздуха при этом понизилась до 0С, а местами до -4С. И по данным Западно-Сибирского УГМС днем, 3 мая, тепла также не ожидается. Воздух прогреется максимум до +9С. При этом горожан ждут осадки в виде дождя, а на севере области возможен даже мокрый снег.

В последний выходной день майских праздников, 4 мая, лето начнет постепенно возвращаться в столицу Сибири. В этот день столбик термометра поднимется до +11…+16°C, но и ветер усилится до 13 м/с с юго-восточным направлением. Но в ночь на 5 мая на северо-востоке снова возможен мокрый снег.

Ранее редакция сообщала о том, что долгосрочные прогнозы «Яндекс Погоды» обещают новосибирцам постепенное потепление в течение всего последнего месяца весны. А самый теплый день придется на 30 мая, когда в городе установится вполне летняя температура +21С. Сильных заморозков пока не ожидается. Средняя дневная температура будет держаться в районе +13С. Ясных, пасмурных и дождливых дней будет примерно поровну.