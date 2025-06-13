В Новосибирске определили победителя конноспортивных соревнований

В День России в Сузунском районе области прошли традиционные конноспортивные мероприятия. Победителем стала команда ООО «Болтовское», на втором месте команда ЗАО «Шарчинское», на третьем — ИП Глава КФХ Баранов В.С.

Стоит отметить, что сегодня разведением лошадей в регионе занимается 295 хозяйств. Племенная база коневодства представлена двумя племенными репродукторами: ЗАО ПЗ «Медведский» занимается разведением русской рысистой, а КФХ «Небендов» — советской тяжеловозной породы.

— Ипподромные испытания лошадей являются важной составной частью племенной работы с ними. Они дают возможность объективно оценить работоспособность, интерьерные и конституциональные качества лошадей и отобрать лучших из них для племенного использования, — ранее поясняли в Минсельхозе региона.

В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах области содержится 6,9 тысячи голов лошадей, в том числе 2,5 тысячи голов конематок.

Как отметил министр сельского хозяйства области Андрей Шинделов, наибольшее поголовье лошадей содержится в Венгеровском — 860 голов, Татарском — 645 голов, Черепановском — 521 голова, Купинском — 469 голов, Сузунском — 429 голов, Тогучинском районах — 310 голов.

9 августа в регионе пройдет масштабный конноспортивный праздник – IV этап Большого Сибирского Круга 2025.

Напомним, осенью прошлого года новосибирцы завоевали 11 медалей на первенстве России по конному спорту. В этом году бега на Новосибирском ипподроме проходят с февраля.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская разработка для оценки здоровья лошадей вошла в международный топ.