Новосибирская птицефабрика подала иск в суд к контрагенту

«Новосибирская птицефабрика» обратилась в суд с иском к своему контрагенту — фирме «Экотехпроект». Эта информация опубликована на сайте Арбитражного районного суда.

Согласно данным на сайте, сумма иска составляет 56 миллионов 572 тысячи рублей.

Причина, по которой птицефабрика решила обратиться в суд, не раскрывается. Иск был опубликован 17 января 2025 года, а первое заседание по этому делу пока не назначено.

Компания «Экотехпроект» была зарегистрирована в Липецке и занимается разработкой проектов по переработке отходов для сельскохозяйственных предприятий и птицефабрик. В 2023 году выручка компании составила 99,2 миллиона рублей, а чистая прибыль достигла 615 тысяч рублей.

«Новосибирская птицефабрика» (входит в агрохолдинг «Сибирский Премьер») — один из крупнейших производителей мяса цыплят-бройлеров в Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что птицефабрики Новосибирской области нарастили производство мяса птицы. На регион приходится почти 20% от общего объема производства птицы в Сибири.